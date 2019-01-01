若立委補選綠營贏　陳炳甫：代表民進黨還沒跌到谷底

國民黨北市立委補選參選人陳炳甫1日出席黨中央升旗典禮，黨主席吳敦義為他加油打氣。（杜宜諳攝）

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國民黨北市立委補選參選人陳炳甫1日出席黨中央升旗典禮，不少民眾冒雨到場支持。揮舞國旗

國民黨北市立委補選參選人陳炳甫1日出席黨中央升旗典禮，不少民眾冒雨到場揮舞國旗，氣氛熱烈，陳炳甫也許下「力求勝選」的新希望，他表示，這次大選民進黨慘敗，如果這席立委還讓綠營贏，代表民進黨還沒跌到谷底，自己會全力衝刺，贏得勝選。

國民黨1日於中央黨部舉辦升旗典禮，國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前台北縣長周錫瑋等人均出席，眾人一起參加升旗、唱國歌，吳敦義致詞表示，雖然此次大選贏得選戰，但還是要盡力去做，也希望維持兩岸和平穩定。不過吳致詞時，黨旗因不明原因一度卡住，所幸最後順利升起，成為活動意外插曲。

陳炳甫也許下新年新希望，他表示，這幾年經歷風風雨雨，家裡也發生一些事，因此最大的希望就是身邊的人都能夠平安健康，雖然很八股，卻是最簡單、重要的願望；第二則是希望國家社會能安定進步。

由於立委補選不到1個月，陳炳甫的第三願望則是「力求勝選」，他表示，吳主席有交代一定要贏，民進黨執政不力，政策反反覆覆，此次選戰也慘敗，如果這席立委是民進黨贏，代表綠營還沒跌到谷底！

另外，昨晚北市府跨年活動開場直播近一小時電競，挨批「冒雨看人打遊戲」，也有網友直指是前觀傳局長陳思宇規畫不周，對此，陳炳甫緩頰稱，每個活動好壞，一定有不同意見，尊重大家的選擇。

(中時 )

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