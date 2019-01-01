苗栗升旗迎元旦曙光 徐耀昌：朝觀光科技大縣邁進

苗栗縣長徐耀昌帶領18鄉鎮市首長、各級民意代表等地方人士高唱國歌，目送國旗冉冉上升。（巫靜婷攝）

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苗栗縣長徐耀昌帶領18鄉鎮市首長、各級民意代表等地方人士搖旗吶喊，與鄉親互道新年吉祥話。（巫靜婷攝）
苗栗縣元旦升旗典禮，建台中學旗隊進場。（巫靜婷攝）
元旦升旗典禮現場邀請山風樂舞團帶來一連串熱情的原住民歌舞表演。（巫靜婷攝）
元旦升旗典禮現場邀請大湖歌舞發展協會帶來客家舞蹈表演。（巫靜婷攝）
2019年元旦升旗典禮現場湧進千名民眾迎接新年曙光。（巫靜婷攝）
苗栗縣長徐耀昌與現場民眾拍照留念，熱情迎接嶄新的一年。（巫靜婷攝）

苗栗縣元旦升旗典禮清晨6時準時開始，由縣長徐耀昌帶領18鄉鎮市首長、各級民意代表等地方人士共同參加，雖氣候冷涼，現場仍湧進約3000名民眾手持國旗共襄盛舉，民眾搖旗吶喊互道新年好，朝氣蓬勃迎接2019年嶄新的一天。

許多民眾起個大早，清晨5時就於縣府廣場排隊領取國旗與摸彩券，現場熱鬧滾滾，升旗典禮緊接著6時開始，由建台中學旗隊隆重進場，山風樂舞團帶來一連串熱情的原住民歌舞表演，屬客家族群的大湖歌舞發展協會亦帶來客家舞蹈，壓軸則為去年全民運代言人A-Team上場，炒熱現場熱鬧氣氛。

縣府團隊、各鄉鎮市長、各級民意代表與在場鄉親一同高唱國歌，仰望國旗冉冉上升，並迎接2019年的第一道曙光，徐耀場致詞表示，未來4年將以「南北攜手躍進、山海共享慢活」為施政主軸，以「客、閩、原、新」多元族群文化為底蘊，全速航向「觀光科技大縣」願景。

徐耀昌指出，南庄及三義是全台唯一的國際雙慢城，還有全國首創的Railbike鐵道自行車及Ubike騎乘率為非6都縣市之冠，積極創新開發18鄉鎮市的在地特色，希望滾動出豐沛的庶民經濟。以拚經濟、顧民生為新軸線，讓鄉親們都能安居樂業，荷包滿滿。

(中時 )

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