NBA》林書豪手感欠佳 老鷹本季對溜馬3連敗

歐拉迪波攻下22分、7助攻，溜馬在主場擊敗老鷹，本季對戰3場全勝。(美聯社)

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中時電子報

華裔球星林書豪今天在美國的2018年最後一天比賽手感欠佳，全場7投僅中1，7分、3籃板、2助攻，老鷹在客場108比116不敵溜馬，本季對戰3場全敗。

老鷹與溜馬本季首戰在11月18日，當時老鷹89比97俯首稱臣，林書豪表現頗佳，11投7中，16分、4籃板、4助攻、3抄截；第二次交手就在5天前，老鷹在主場121比129再敗，林書豪6投中4，12分、5助攻；雙方本季還有一次交手，那就是在例行賽最後一場4月11日，老鷹如果錯過這次機會，想要復仇雪恨就得等待下一季了。

此役老鷹打完上半場只落後3分，第三節攻擊當機，被對手打出34比21攻勢，落後分數來到16分，決勝節雖努力追趕至6分差距，可惜崔楊與凱文胡爾特接連在三分線外失手，最終以8分之差敗陣，2連勝止步。

溜馬5連勝到手，是目前全聯盟最火燙的球隊，25勝12敗東區暫居第三，僅次於公鹿和暴龍。全隊6人得分上雙，3人得分破20分，歐拉迪波22分、7助攻、4籃板、4抄截，邁爾斯透納20分、8籃板、4助攻、4阻攻，替補悍將沙波尼斯貢獻20分、8籃板。

(中時電子報)

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