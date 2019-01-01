陸方未通報疫情 蔡英文：哪來兩岸一家親？

2019年01月01日 09:26 工商 姚志平 彭媁琳、

蔡英文總統1日上午於總統府發表「2019新年談話」時，針對中國大陸並未在豬瘟疫情上即時通報，批評「疫情防治沒有辦法合作，哪來兩岸一家親」。（姚志平攝）

總統蔡英文上午八點半發表新年談話，談話主軸放在兩岸關係上，蔡英文提出「四個必須」和「三道防線」。針對近來非洲豬瘟題，大陸沒有將疫情誠實地、即時地通報給台灣的問題上，蔡英文表示：如果連疫情防治，對岸都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？

蔡英文在新年談話中，針對兩岸議題，除了四個必須外，她更提出三道的防護網。針對大陸近來發生的非洲豬瘟上，蔡英文認為這是第一道的民生安全防護網。蔡英文指出，在最近非洲豬瘟的防疫工作上，對岸政府一直沒有依照相關協議，將疫情誠實地、即時地通報給台灣。一旦豬瘟傳進台灣，不僅重創相關產業，影響民生經濟，更重要的，會造成台灣民眾對對岸的負面觀感。我們是不樂見這種情況發生。

蔡英文說：「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？」

她認為，與其千方百計讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作。防堵疫情入境，政府絕對嚴格把關。我要再一次呼籲全體國人同胞，正視豬瘟的嚴重性，我也要再一次呼籲對岸，放下成見，放下對立，以民生安全為重。

其次是資訊安全的防護網。蔡英文認為，對岸的假訊息已經氾濫到人心浮動的程度，她已經請行政院對於假訊息氾濫的問題提出具體對策。而第三道防護網，蔡英文認為要強化兩岸互動中的民主的防護網。台灣是民主國家，兩岸之間的政治議題不應該是片面的主張，來強迫我方接受，兩岸之間的政治對話也必須有台灣人民的參與跟監督。

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