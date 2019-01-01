陸方未通報疫情 蔡英文：哪來兩岸一家親？

總統蔡英文發表2019年新年談話。（翻攝自總統府臉書）

友善列印
工商
彭媁琳、
蔡英文總統1日上午於總統府發表「2019新年談話」時，針對中國大陸並未在豬瘟疫情上即時通報，批評「疫情防治沒有辦法合作，哪來兩岸一家親」。（姚志平攝）

總統蔡英文上午八點半發表新年談話，談話主軸放在兩岸關係上，蔡英文提出「四個必須」和「三道防線」。針對近來非洲豬瘟題，大陸沒有將疫情誠實地、即時地通報給台灣的問題上，蔡英文表示：如果連疫情防治，對岸都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？

蔡英文在新年談話中，針對兩岸議題，除了四個必須外，她更提出三道的防護網。針對大陸近來發生的非洲豬瘟上，蔡英文認為這是第一道的民生安全防護網。蔡英文指出，在最近非洲豬瘟的防疫工作上，對岸政府一直沒有依照相關協議，將疫情誠實地、即時地通報給台灣。一旦豬瘟傳進台灣，不僅重創相關產業，影響民生經濟，更重要的，會造成台灣民眾對對岸的負面觀感。我們是不樂見這種情況發生。

蔡英文說：「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？」

她認為，與其千方百計讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作。防堵疫情入境，政府絕對嚴格把關。我要再一次呼籲全體國人同胞，正視豬瘟的嚴重性，我也要再一次呼籲對岸，放下成見，放下對立，以民生安全為重。

其次是資訊安全的防護網。蔡英文認為，對岸的假訊息已經氾濫到人心浮動的程度，她已經請行政院對於假訊息氾濫的問題提出具體對策。而第三道防護網，蔡英文認為要強化兩岸互動中的民主的防護網。台灣是民主國家，兩岸之間的政治議題不應該是片面的主張，來強迫我方接受，兩岸之間的政治對話也必須有台灣人民的參與跟監督。

(工商 )

蔡英文元旦談話　全文2266字看這裡
影》 2019年兩岸關係 蔡英文喊出「四個必須」
蔡英文元旦談話首度提兩岸交流「… 蔡英文元旦談話　全文2266字看這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。