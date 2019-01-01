身體生病 腳最先知道！從腳能看出6種疾病徵兆

2019年01月01日 09:18 中時電子報 莊楚雯

許多疾病的徵兆，從雙腳上是能最先發現的！因腳常常是第一個被神經疾病影響的部位，因為距離心臟、脊椎最遠，身體會優先將血液送至臟器和大腦，腳則是最後一個，如果身體面臨威脅時，腳可能第一個被犧牲掉的部位。足病醫學博士Carolyn McAloon指出，如果腳的皮膚、指甲、知覺出狀況，恐是某種嚴重疾病的徵兆。

網路溫度計報導，Carolyn McAloon指出6種與腳相關的疾病，讓民眾藉由觀察這些徵兆，對身體提高警覺。

1.腳及腳趾頭無毛：循環出問題

Carolyn McAloon表示，腳上無毛可能是血流不足、沒有足夠的營養讓毛髮生長。假如發現腳毛忽然間變少，須儘快就醫確認腳部脈搏，是否心臟動力不足、使血液循環流不到腳部。

2.經常性抽筋：身體缺水或缺乏營養

經常發生痙攣，可能是身體缺乏營養，也恐是嚴重的循環與神經疾病。而缺水也是導致抽筋的原因，因此運動時，隨時補充水分，以及鉀、鎂、鈣等礦物質，可緩解電解質缺乏的抽筋。

Carolyn McAloon醫師建議，將雙腳泡溫水、腳趾向上抬，可緩解抽筋不適。若狀況未改善，應就醫檢查。

3.傷口難癒合：恐是糖尿病、皮膚癌

失控的血糖濃度導致神經受損，使較小的外傷、疼痛未被察覺，若傷口遭受感染，最嚴重恐截肢。

Carolyn McAloon說，難癒合的傷口也是皮膚癌徵兆，黑色素瘤可能在身體任何一個地方出現，腳趾之間也有可能，所以腳也要納入皮膚檢查範圍。

4.腳部冰冷：甲狀腺功能減退

「甲狀腺空能減退症」是一直腳部冰冷的原因之一，許多年過40的人，可能完全沒有察覺自己是甲狀腺機能減退。也會有掉髮、疲勞、突然體重增加、憂鬱等症狀。

5.腳趾變大：痛風或發炎的問題

如果關節突然有紅腫、疼痛、發熱的症狀，Carolyn McAloon表示，可能是痛風、關節炎、感染或嚴重外傷。

6.雙腳麻木：周邊神經病變、或是神經受損

周邊神經病變的症狀之一，就是雙腳麻木。大多是糖尿病、長期酗酒、化療副作用造成。如果是單腳麻木，恐是長時間穿著太緊的鞋子，讓神經瘤使腳、腳踝或背部神經受擠壓。

(中時電子報)