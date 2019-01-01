川普簽了！定期對台軍售、鼓勵美高官訪台

2019年01月01日 09:13 中時電子報 吳映璠

美國總統川普31日簽署「2018年亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act，ARIA），未來美國定期對台軍售、鼓勵美高官訪台等都將成為正式法律，成為美國既定政策。

為促進美國在亞太地區的長期戰略願景及原則性政策，今年4月美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）領銜提出「2018年亞洲再保證倡議法案」，另兩位參議員馬基（Ed Markey）、魯比歐（Marco Rubio）作為共同提案人，隨後在9月該法案於外交委員會通過，12月又經參、眾兩院通過後，法案於27日送交白宮，川普則在2018年最後一天正式簽署了這項新法案。

法案涉及區域包含東亞、東南亞、印度等國家，目的是強化美國與日本、澳洲及東南亞國家在安全與經濟方面的合作，另外也包含建立北韓非核化目標的政策。

據中央社報導，該法案表達了美國國會支持台灣的堅定立場，關於台灣部分，可分為對台承諾、對台軍售、美國官員訪台等3部分。對台承諾部分，內容指出支持台美之間緊密的經濟、政治、安全關係，反對改變現狀，支持兩岸均能接受的和平解決方案。

在對台軍售及美官員訪台部分，法案則載明，美國總統應定期對台出售防禦性武器，同時美國總統也應依據「台灣旅行法」鼓勵美高層官員訪台。

法案也重申，基於台灣關係法、「六項保證」、美中三公報，美國政府將落實對台承諾。

有學者認為，美國是在印太戰略的構想下提出該法案，顯示將台灣劃為印太戰略的一環，不過也有學者認為此次法案內容與歷年國防授權法案及台灣旅行法的內容部分重複，但也確實讓美陸在亞太地區的競爭更添柴火。

據美國亞利桑那州立大學國際關係學者楊光舜評論，過去的一中政策以「一法三公報」為基礎，現在「亞洲再保證倡議法案」正式簽署，由於法案強調「二法六保證」，或可視為新一中政策的到來。

該法案獲美國會參、眾兩院通過時，外交部即表示歡迎，不過中國大陸國台辦發言人馬曉光那時即對外表示該法案嚴重違反「一個中國原則」及中美三個聯合公報規定，大陸因此堅決反對。

(中時電子報)