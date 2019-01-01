同台出席總統府前升旗 蔡柯互動受關注

2019年01月01日 09:32 中時 張潼

台北市長柯文哲今早出席總統府前升旗典禮，結束後趕往花博圓山公園參加元旦健走。不過，今外界都將關注焦點放在他與蔡英文總統的互動，尤其蔡會後在總統府談話時特別提到兩岸一家親，指「連豬瘟議題都無法合作，哪來兩岸一家親？」似有針對柯文哲之意；對此，柯剛剛受訪表示，這沒什麼矛盾，還好啊，而且彼此有善意最重要，心裡有芥蒂，講什麼都沒用。

媒體詢問柯文哲，今與蔡英文總統的互動如何？柯說，沒辦法互動，進去要排隊照相、拍完就出來，照流程走，沒機會互動；媒體追問，前一日跨年夜，藝人邰智源問他「是不是不想去總統府」，是否代表不想跟總統同台？柯直呼，「麥嘎我害！」強調是因跨年完再去升旗，升旗完再去健走，這錢實在太難賺了，好累，跨年一定要上台嗎？要不是當市長，了不起在家拿選台器而已。

媒體接著又問，蔡英文總統在典禮結束後，於總統府內發表迴廊談話，提到兩岸連豬瘟議題都無法合作，哪來兩岸一家親，柯文哲對這番話有什麼看法？柯認為，沒什麼矛盾啊，還好啊，還反問「元旦為什麼講豬瘟？升旗典禮後面還有（談話）喔？」

是否覺得總統提到兩岸一家親，具有針對意思？柯文哲說，不會啦，但他也講過，九二共識、兩岸一家親在台灣都被標籤化，每次都拿出來講一講，彼此有善意比較重要，心裡有芥蒂講什麼都沒用。

(中時 )