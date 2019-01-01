NBA》麥克考為何堅持離開勇士？

2019年01月01日 09:22 中時電子報 盧品青

勇士菜鳥後衛麥克考(Patrick McCaw)前日毅然出走，冒險選擇加盟騎士，他的兩年600萬美元並不是保障合約。換言之，只要騎士隊在1月7日之前放棄麥克考，就不必支付他1毛錢。即使騎士留下麥克考，根據合約他本季也不能再轉隊，就是說他要與騎士共存亡了。

一般人抱團都來不及了，為什麼麥克考非得要離開勇士呢？他本人的說法是：「我愛勇士隊，這與他們球團無關，這是我個人的選擇，我想給自己一個機會。」

麥克考是勇士隊2016年從公鹿以240萬美元買來的新秀，一開始當然坐板凳，沒想到大將杜蘭特(Kevin Durant)受傷，麥克考整季居然在勇士打了20場先發，這是多少人夢想的機會。上季勇士傷兵不斷，麥克考又打了10場先發，那種美好的感覺讓他不願意再回去坐冷板凳了。

考量到他資歷尚淺，身材不十分壯碩，三分球命中率僅24%，騎士隊出的價碼是很高的。麥克考已經跟著勇士拿了兩座總冠軍，但對球迷來說他跟一個隱形人沒有分別，本季更是一場都沒得打，於是他決定到騎士闖一闖。若無意外騎士本季應該墊底，麥克考有機會登上他朝思暮想的先發位置。

勇士並不在意麥克考，他轉隊反而替球團減輕一些豪華稅，另一名菜鳥麥金尼(Alfonzo McKinnie)足以填補麥克考的空缺。事實上，麥金尼場均5.4分、38%三分球命中率顯然還比麥克考有用。

(中時電子報)