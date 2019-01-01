總統送新年紅包 稅收超徵分享經濟紅利

2019年01月01日 09:31 工商 呂雪彗

新的一年，總統蔡英文今天在府內進行元旦談話表示，期許2019年要全力衝刺民生，更妥善的照顧年輕人和經濟弱勢者，並指示行政團隊研擬具體方案，稅收超徵部分讓收入少的民眾分享經濟成長紅利。

蔡英文表示，2018年中央政府的施政，在許多方面上，其實都為2019年打下好的基礎。例如，今天起勞工基本薪資就要調整為2萬3100元，打工族的時薪來到150元，連續3年都調漲基本工資，年輕人低薪的代名詞22K，也正式向它告別。

還有，今年五月報稅時，很多國人都會發現，有四項扣除額提高了，月薪3萬元以下不用再繳所得稅。大家會感受到，政府很努力在幫大家省荷包。

除加薪和減稅之外，今年要更進一步減輕民眾的負擔。過去兩年，經濟有成長，稅收都超出預期，我已經請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。她解釋說，這就像公司有盈餘，就應優先給員工來分享，一個國家也應該如此。她強調，全力衝刺民生，更妥善的照顧年輕人和經濟弱勢者，這是2019年，政府施政的工作重點之一。

蔡總統進一步指出，2019年，國際社會的變局和挑戰，將會更加嚴峻和更加多變。美中貿易戰，這會對台灣的總體經濟、產業發展、金融穩定帶來一定的衝擊。

「對於國際局勢的變化，我一直都極為重視。身為國家領導人，我的責任就是在充滿不確定的國際環境下，為台灣找到生存發展的空間。」，蔡英文表示，2019年，她的責任將更加得重大，已經指揮國安團隊和政府各部門，展開各項因應作為，因為台灣的經濟體質深受美中兩國的牽動，所以絕對不能掉以輕心。

她說，所幸在這兩年，政府一直在為這一刻做最好的準備。無論是「5+2產業創新計畫」帶領產業轉型，或者是「前瞻基礎建設計畫」投資公共建設來擴大內需，或是「新南向政策」的全球多元布局，努力調整過去過度依賴中國的經貿戰略，這些都是為了要來因應國際劇烈的變化。

蔡總統說，這兩年很多來，很多在中國大陸的台商朋友都告訴她，殷切期盼想要回到台灣投資，而賴清德院長所領導的行政團隊，聽到了他們的聲音，過去一年全力解決五缺問題。今年，「歡迎台商回台投資行動方案」也要從今天起實施三年，目的就是要為台商返鄉，有一條平坦的道路。現在，就是全面歡迎台商回台投資的最佳時刻。

(工商 )