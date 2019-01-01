蔡英文：2019兩岸關係不可忽視

2019年01月01日 09:42 工商 呂雪彗

總統蔡英文今天元旦談話表示，2019年國際政經局勢的挑戰，不能忽略兩岸關係的發展，她提出「四個必須」作為正向發展的基礎，同意兩岸可以正常互動，甚至進行城市交流，但前提必須是健康、正常。

蔡英文說，九合一大選，是對執政者一個最嚴肅的檢驗，但是她強調，這場選舉的結果，絕對不代表台灣基層的民意想要放棄我們的主權，也絕不代表台灣的民眾想要在台灣主體性上做出退讓。

蔡英文說，她不反對兩岸正常互動，更不反對兩岸之間的城市交流，不過，兩岸之間的交流要健康、要正常，不能靠模糊的政治前提，或是強迫就範的通關密語。兩岸之間真正需要的是務實理解雙方在價值信仰、生活方式、跟政治制度的根本差異。

蔡英文呼籲中國大陸，必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理兩岸之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談。這「四個必須」，才是兩岸關係是否能夠正向發展的關鍵基礎。

在兩岸間能夠建立可長可久的關係之前，必須要誠實面對，我們所面臨的國家安全的威脅和風險。蔡英文進一步指出，中國大陸試圖利用民主體制的開放和自由，來介入台灣內部的政治和社會發展，這已是此刻台灣最大的挑戰。

為了守護台灣的安全，她說，我們會為兩岸交流建立三道防護網。第一道，是民生安全防護網。最近非洲豬瘟的防疫工作上，對岸政府一直沒有依照相關協議，將疫情誠實地、即時地通報給台灣。一旦豬瘟傳進台灣，不僅重創相關產業，影響民生經濟，更重要的，會造成台灣民眾對對岸的負面觀感。我們是不樂見這種情況發生。

「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？」蔡總統說，與其千方百計讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作。防堵疫情入境，政府絕對嚴格把關。她再一次呼籲全體國人同胞，正視豬瘟的嚴重性，也再一次呼籲對岸，放下成見，放下對立，以民生安全為重。

第二道防護網，是資訊安全的防護網。除了國防戰力的持續提升之外，國家安全的範圍更應該擴及資訊戰。民主是可以被操弄的，這也是全世界民主國家最近意識到的問題。

在台灣，包括來自對岸的假訊息，已經泛濫到人心浮動的程度。她已經請行政院針對假訊息氾濫的問題，提出具體對策。另外，中國相關企業所引發資通安全爭議，引起國際注意，我也要求國安單位重視並釐清相關問題，要確保關鍵基礎設施的資通訊安全，不能有任何漏洞。

第三道防護網，強化兩岸互動中的民主防護網。蔡總統說，我們是民主國家，兩岸之間的政治議題，不應該是以片面主張來強迫我方接受；兩岸之間的政治對話也必須有台灣人民參與和監督。

因此，她已經請國安機關研議，對於兩岸互動中，可能影響主權的議題，強化民主監督機制，透過法治面的作為，為台灣建立一道堅實的民主防護網。

2019年元旦升旗典禮的主軸是「勇敢自信，世界同行」，蔡英文表示，全球局勢瞬息萬變，堅持走民主的道路，和世界上理念相同的人攜手同行，就是我們台灣最好的選擇。

蔡總統強調，新的一年，就是拚民生的一年，就是護民主的一年，就是守主權的一年。提出讓人民有感的經濟政策，建立守護台灣的三道防護網，會是2019年每天努力的工作項目。

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