教育部擇定6科大 試辦國際人才培育學院

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教育部推動「科技大學國際人才培育學院試辦計畫」，擇定台科大、北科大、雲科大、虎尾科大、高雄科大及屏東科大等6所學校試辦，希望他們聚焦發展極具特色的技術領域，與世界技術標竿學校合作，以培養更具國際競爭力的人才。

教育部以台科大推動國際技術人才培育學院為例，該校於107年高教深耕計畫第2部分研究中心獲補助成立「台灣建築科技中心」，鑑於國內之建築與營建市場規模與產業轉型瓶頸，需因應國際產業之數位化轉型，並引入國際建築技術人才培育經驗，強化高年級、專案導向實作與業界實習與證照培訓制度。

台科大將引進德國柏林工業大學等學校師資，歐陸德語區堪稱建築工業化和建造技術水準最高的國家，因此希望借助該地區學校與產業經驗，提升我國在建築產業人才在數位化技術，以及整合於建築節能與更新整建應用上的專業能力，以培育具國際移動力之建築人才。

台科大國際人才培育學院將以建築與營造領域人才培育為核心，對焦國內急需之建築資訊模型應用，涵蓋建築核心、產業與支援產業鏈之服務業與製造業，以同步呼應國內與國際之產業轉型趨勢以及我國老屋與都市更新、社會住宅興建之市場需求。

台科大以建築資訊模型為主題，3年內設立雙語授課之「建築資訊建模產業實務」學士學分學程與「數位綠色營造」碩士學分學程，前者聚焦於基本數位與智能應用，後者納入多面向專案導向應用內涵。合作對象擇定國外培育優秀建築人才之國際學校進行合作。

教育部強調希望藉由此計畫，使我國科技大學與世界技術標竿學校合作，引進國際合作學校或實驗室的建置、教法、教材及師資等人才培育機制，使學生的技術能力具備國際競爭力，並符合我國產業發展需求，以提昇我國產業水準，佈局國際視野。

(中時 )

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