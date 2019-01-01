不畏9度低溫！遊客聚集阿里山迎日出 太陽嬌羞露臉10秒

大批遊客不畏低溫，耐心等待太陽公公露臉。（張亦惠攝）

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阿里山的太陽在7點10分時短暫露臉10秒鐘。（張亦惠攝）
鄒族特富野及樂野部落的長老特別到現場為大家祈福。（張亦惠攝）
鄒族歌姬高慧君為大家帶來長春花、認真的女人最美麗等歌曲。（張亦惠攝）
阿美族創作歌手舒米恩開場。（張亦惠攝）
三仙台、福隆、阿里山三地日出連線。（張亦惠攝）

阿里山元旦日出每年都吸引大批遊客前來，在海拔2400多公尺的對高岳觀景平台迎接新年第1道曙光，從5點半日出印象音樂會開始，民眾不畏9度低溫，耐心等待日出到來，只是今天因雲層過厚，原訂7點4分出現的太陽，至7點10分才從玉山南峰嬌羞露臉，約10秒鐘後又隱入雲中。

2019阿里山日出印象音樂會1日上午5點半，在阿里山國家森林遊樂區對高岳觀日平台登場，由阿美族創作歌手舒米恩吹奏月光開場，鄒族特富野及樂野部落的長老特別到現場為大家祈福，隨後鄒族歌姬高慧君也為大家帶來長春花、認真的女人最美麗等歌曲，讓民眾在等待日出的過程中還能欣賞動人的音樂。

今年交通部觀光局與林務局及氣象局合作，推出阿里山與福隆、三仙台三地日出連線，日出的時序分別是三仙台6點35分、福隆6點39分、阿里山7點4分，三仙台及福隆皆因為天氣關係，無緣看到太陽公公露臉，阿里山的太陽也僅在7點10分時短暫露臉10秒鐘。

(中時 )

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