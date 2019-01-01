竹縣元旦升旗典禮 罕見13鄉鎮市長全員到齊

2019年01月01日 09:53 中時 邱立雅

新竹縣政府元旦升旗典禮，罕見13鄉鎮市長全員到齊。（邱立雅攝）

新竹縣政府元旦升旗典禮，民眾頂著寒風前來索取小禮物並參加升旗。（邱立雅攝）

新縣長楊文科（左）主持升旗典禮前與民眾握手致意。（邱立雅攝）

新竹縣今年元旦升旗罕見13鄉鎮市長全員到齊，加上議會團隊等貴賓，現場總共3680人一起迎接2019新年的開始，新縣長楊文科也承諾過去競選的政見，其中3項在新年度就要馬上兌現，最重要的是要開創新竹縣30年榮景，盼遊子們都能返鄉安居樂業。

新竹縣政府廣場元旦大清早聚集著縣內各團體組織等前來升旗，現場提供小禮物贈送，不少民眾頂的寒風前來簽名換小禮，並揮舞著小國旗一起迎接新年的到來。在現場指揮官帶領下，海軍陸戰隊退伍軍人舉著國旗進場，儀式莊嚴肅穆。

新科縣長楊文科首度主持元旦升旗典禮，他表示將承先啟後、開創新局，為了感謝民眾在選戰對他的支持，楊文科說在上任不到一周的現在，就要馬上兌現競選時的3項政見，包括維持營養午餐免費、提高老人年金、加碼新生兒補助。

楊文科表示，在新的一年度，國中小營養午餐仍維持免費，且在下個學年度，每人預算將提高5元。老人年金也從1500元調高至3000元。新生兒補助第一胎1萬、第二胎2萬、第三胎5萬，若是雙胞胎則為5萬、3胞胎更高達10萬。

此外，楊文科認為他與縣府團隊首要努力的目標是教育跟交通，在交通方面，要打通六家到科學園區的道路，目前也在積極規化徵收土地，希望今年內可以開工，另外也要新建連接竹縣興隆路、竹市千甲里的橋樑。楊文科表示，民之所欲、常在我心，他將誠懇為民服務，做好基礎建設，打造新竹縣未來30年榮景，還要跟鄉鎮公所通力合作，不分彼此，創造雙贏政績。

此次元旦升旗罕見13鄉鎮市長全員到齊，立法委員林為洲笑說，他從1998年擔任縣議員以來，幾乎年年參加元旦升旗典禮，此次是他首度遇上鄉鎮市長全員到齊，象徵的新竹縣的大團結。同時，林為洲也帶來好消息，稱上周立院決議通過新竹縣增加1席立委，未來竹縣有兩個立委、兩倍的力量，來為新竹縣民爭取福利。

(中時 )