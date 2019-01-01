蔡英文：防疫都不能合作 哪來兩岸一家親？

2019年01月01日 09:48 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天發表元旦談話，強調「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？」她說，與其千方百計讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作。

雖然九合一大選，民進黨遭到挫敗，不過蔡英文表示，「我承認，九合一大選，是對執政者一個最嚴肅的檢驗，但是，我必須強調，這場選舉的結果，絕對不代表台灣基層的民意想要放棄我們的主權，也絕不代表台灣的民眾想要在台灣主體性上做出退讓」。

她說，我們不反對兩岸正常互動，我們更不反對兩岸之間的城市交流，不過，兩岸之間的交流要健康、要正常，不能靠模糊的政治前提，或是強迫就範的通關密語。兩岸之間真正需要的是務實理解雙方在價值信仰、生活方式、跟政治制度的根本差異。

她呼籲中國，必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談。「這四個必須，才是兩岸關係是否能夠正向發展的關鍵基礎」。

在兩岸間能夠建立可長可久的關係之前，我們必須要誠實面對，我們所面臨的國家安全的威脅和風險。尤其是中國試圖利用民主體制的開放和自由，來介入台灣內部的政治和社會發展，這已經是此刻台灣最大的挑戰。

她說，在最近非洲豬瘟的防疫工作上，對岸政府一直沒有依照相關協議，將疫情誠實地、即時地通報給台灣。一旦豬瘟傳進台灣，不僅重創相關產業，影響民生經濟，更重要的，會造成台灣民眾對對岸的負面觀感。我們是不樂見這種情況發生。

對於台北市長柯文哲提出的「兩岸一家親」，蔡英文也表示，如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？與其千方百計讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作。防堵疫情入境，政府絕對嚴格把關。

她也再一次呼籲全體國人同胞，正視豬瘟的嚴重性，並呼籲對岸，放下成見，放下對立，以民生安全為重。

(工商 )