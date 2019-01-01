盧秀燕打破慣例 站在人群中唱國歌、升旗

2019年01月01日 09:52 中時 盧金足

台中市長盧秀燕今天元旦升旗典禮，國歌歌詞每個字都唱好唱滿。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕親切的與小朋友握手打招呼。（盧金足攝）

台中市綠地變藍天後，打破台中市每年元旦升旗的慣例，沒有設置與民眾有距離的大舞台。（盧金足攝）

升旗典禮會場原本設置市長要站上的紅色踏墊，在升旗開始時也撤下。（盧金足攝）

台中市府今天在市府廣場舉行元旦升旗典禮。（盧金足攝）

人民是主角！台中市長盧秀燕1日出席2019年元旦升旗典禮時，打破台中市每年元旦升旗的慣例，沒有與民眾有距離的大舞台，也不設市長原先要站上的紅色踏墊，而是與一級主管站在人群中，一起唱國歌、升旗，盧秀燕強調，人民是主角，國歌的每個字都唱好唱滿，還為今年許下拚經濟、整治空汙和市民好心情。

台中市府今天在市府廣場舉行元旦升旗典禮，民眾出席踴躍，超過5000名以上的民眾擠爆會場，活動現場發放限量3000份以國旗元素和台中著名景點剪影為設計主軸的台中特製國旗運動毛巾，還有5000份的國旗全部索取一空，新年第一天排第一號的鄭姓民眾，拿到台中特製國旗運動毛巾，盧秀燕問他早上幾點來排隊？鄭姓民眾說，凌晨3點就來排隊，搶到第1號很興奮！也很值得！

台中市綠地變藍天後，首度舉行的升旗典禮，盧秀燕也顛覆以往市府元旦升旗方式，不再設高高的舞台，市長站國旗時站的紅色檯子也徹下，而是走入人群與民眾站在一起高唱國歌。

相較有的綠色執政縣市，首長唱國家時會跳過「三民主義，吾黨所宗」等國歌的歌詞，盧秀燕全部一字不漏的唱完，她在致詞時也表示，今天元旦新的開始，大家聚集一起升旗典禮特別有意義，「我們敬愛我們的國家中華民國，國歌特別唱好唱滿，每個字都唱好唱滿」。

盧秀燕在新的一年開始，許下三個願望，全力拚經濟讓市民好生活、全方位整治空汙，讓台中的天氣晴空再現，還大家好空氣、市民好心情，一年365天天天快樂，也祝福市民快樂一路發，2019年中華民國國泰民安，長長久久，新年快樂。

今年升旗典禮表演節目結合中市國小、國中、高中學生共同參與，由獲得全國啦啦隊表演雙料冠軍的仁美國小啦啦隊，除領唱國歌，更將帶來豐富表演；台中女中樂儀隊，以及皇家舞蹈團國中學生帶來精采演出。

(中時 )