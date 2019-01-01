教師資格考試3月9日舉行 1月2日至9日網路登錄報名

友善列印
中時

今年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試第1次考試3月9日（周六）舉行，網路登錄報名時間從1月2日上午8時30分起至9日下午3時截止，報考人務必在規定時限內到教師資格考試網站完成網路登錄。

教育部表示，開放列印報名相關表件時間自1月3日至9日止。寄送報名表件時間自1月3日起至10日止，報名表件需以郵局限時掛號寄至台北郵政44-58信箱108年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試試務行政組，以郵戳為憑，逾期不受理。

凡符合108年度教師資格考試報考資格的民眾，可依證明書或證明上所載的師資類科報考。如為107學年應屆畢業生，報名期間還未取得修畢師資職前教育證明書，無法於報名期間繳交「修畢師資職前教育證明書」的報考人可以申請「暫准報名」，但需注意「修畢師資職前教育證明書」影印本最遲應在放榜日10日前補交。

今年教師資格考試試務由國立台北教育大學承辦，報名需上傳個人照片電子檔，照片的規格為「面貌清晰，頭髮不得遮蓋眉毛及眼睛」、「最近3個月內正面脫帽半身」及「數位攝影像素不少於450×600pixels或掃描解析度介於300dpi至500dpi之高階彩色影像」等條件。

為確保報考人上傳的照片符合前述規定，網路登錄報名完成後需點選「線上報名作業確定完成不再進行修改」，並待照片審核通過後，才可以列印報名表件。

報考人完成列印報名相關表件，須持報名費繳費單繳費後將收據或交易明細表影印本黏貼在報名表上，並在報名表上簽名或蓋章，連同修畢師資職前教育證明書等應備表件，於1月10日前以郵局限時掛號方式寄出。

教育部表示，這次教師資格考試報名費為1000元，但低收入戶或中低收入戶報考人，或特殊境遇家庭報考人，檢附相關證明文件，並列印及簽署報名費補助領據，報名費將予以免收或減收，另由教育部予以補助。

(中時 )

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