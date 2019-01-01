蔡英文：已請政院提案讓民眾分享經濟紅利

2019年01月01日 10:01 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天發表元旦談話指出，全力衝刺民生，更妥善的照顧年輕人和經濟弱勢者，這是2019年政府施政的工作重點之一。過去兩年，經濟有成長，稅收也超出預期，她已請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。

蔡英文總統上任3年來，今年首次在元旦公開談話。蔡英文表示，選舉結束了，現在是讓社會重新凝聚團結的時候。「我期許全體國人同胞，勇敢再一起迎向未來的挑戰」。

她說，2018年中央政府的施政，在許多方面上，其實都為2019年打下了好的基礎。例如，就從今天開始，勞工的基本薪資就要調整為兩萬三千一百元，打工族的時薪也來到了一百五十元。我們連續三年都調漲基本工資，年輕人低薪的代名詞22K，我們也正式向它告別。

還有，到了今年五月報稅時，「我相信很多國人同胞都會發現，有四項扣除額提高了，月薪三萬元以下的朋友，基本上不用再繳所得稅。大家會感受到，政府真的很努力在幫大家省荷包」。

除了加薪和減稅之外，蔡英文強調，今年我們要更進一步減輕民眾的負擔。過去兩年，經濟有成長，我們的稅收也都超出預期，「我已經請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利」。

她說，這就像公司有盈餘，就應該優先給員工來分享，一個國家也應該如此。全力衝刺民生，更妥善的照顧年輕人和經濟弱勢者，這是2019年，政府施政的工作重點之一。

此外，2019年，國際社會的變局和挑戰，將會更加嚴峻和更加多變。美中貿易戰，這會對台灣的總體經濟、產業發展、金融穩定帶來一定的衝擊。

蔡英文表示，從她上任以來，對於國際局勢的變化，一直都極為重視。「身為國家領導人，我的責任就是在充滿不確定的國際環境下，為台灣找到生存發展的空間」。

她強調，2019年，她的責任將更加得重大，她已經指揮國安團隊和政府各部門，展開各項因應作為。台灣的經濟體質深受美中兩國的牽動，所以絕對不能掉以輕心。

蔡英文指出，所幸在這兩年，政府一直在為這一刻做最好的準備。無論是「5+2產業創新計畫」帶領產業轉型，或者是「前瞻基礎建設計畫」投資公共建設來擴大內需，或是「新南向政策」的全球多元布局，我們努力調整了過去過度依賴中國的經貿戰略，這些都是為了要來因應國際劇烈的變化。

這兩年很多來，很多台商都告訴她，他們殷切期盼想要回到台灣投資。蔡英文表示，賴院長所領導的行政團隊，聽到了他們的聲音，過去一年全力解決五缺問題。今年，「歡迎台商回台投資行動方案」也要從今天起實施三年，目的就是要為台商返鄉，有一條平坦的道路。現在，就是全面歡迎台商回台投資的最佳時刻。

(工商 )