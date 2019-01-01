張善政：兩岸一家人

友善列印
中時

前行政院長張善政考慮參選總統，今天在接受《POP撞新聞》專訪時說，他對於「九二共識」不敢做什麼承諾，還需要仔細思考一下，至於台北市長柯文哲的「兩岸一家親」，他寧可退一步，從「兩岸一家人」的角度慢慢變成兩岸一家親。

張善政考慮參選總統，被問到兩岸關係問題，他坦承兩岸關係對拼經濟影很大，跟美中貿易戰也有關係，所以2019非常複雜，比2018年更複雜。

張善政認為，兩岸在經濟方面需拉近，但政治上需採取「友善謹慎」態度，「九二共識」他也不敢做什麼承諾，還需要思仔考慮一下，基於國家安全考量則要與美國走得近些，雖不可能全然與美國在政治經濟定位脫鉤，但應須朝脫鉤努力。兩岸一家親寧可換一種方式來講，從國家整個層次來講，他認為可退一步從「兩岸一家人」的角度慢慢變成兩岸一家親。

至於對柯文哲的「兩岸一家親」，張善政說，柯文哲是地方政府首長，但若以國家層次來講，他寧可退一步從「兩岸一家人」的角度慢慢變成兩岸一家親，因為一家人未必是一家親，一家人有時也會吵架。

此外對於跟國民黨或柯P合作，張善政坦言，跟國民黨合作的機會高於民進黨，但不論與誰合作，還是希望維持無黨籍身分參選。張善政也說，柯文哲的聲浪非常高，要不要合作，他是比較被動的，合作問題「主導權應該在他們身上」。

(中時 )

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