新北市府元旦升旗 眾人齊唱國歌

侯友宜上任後首次升旗典禮，吸引許多民眾參與。（葉德正攝）

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市民廣場升旗典禮，國旗女孩相當吸睛。（葉德正攝）
林口升旗典禮由淑君阿姨領軍，吸引數千人到場。（葉德正攝）

新北市府元旦升旗典禮上午登場，由知名詞曲創作人林垂立領唱國歌，新北市長侯友宜則率局處首長參與，吸引數千名眾到場，侯友宜說，希望與市民共同創造新建設、新經濟，讓民眾沒煩沒惱、圓圓滿滿、順順利利、福福氣氣、平平安安過好生活，一起牽起我們的好日子。

侯友宜說，國旗永遠在他心中，過去學生時代他就從來沒有缺席過升旗典禮，這是對國家的認同跟尊重，只有遇上豪大雨讓國旗無法展開，升旗典禮才會取消。這次典禮主軸是「牽起我們的好日子」，就是希望所有市民朋友2018年「站鬥陣、作伙行！」

這次活動主題牽起我們的好日子，被指出與侯友宜競選期間口號相似，侯友宜說，他選市長的目的，就是讓市民有一個好日子過，「牽起我們的好日子」是他在新北市最重要的目標，包括現場帶動毛巾健康操，都是希望大家健康快樂。

侯市府也在今舉辦市府市民服務團隊共識營，侯友宜說，新北市局處首長有三分之二是新的，新舊交替過程中，要培養合作默契，並建立一個好情感，才能工作非常順利。

除了市府廣場升旗熱鬧，由議員蔡淑君「淑君阿姨」在林口運動公園舉辦的升旗典禮，現場也聚集超過3000人參加，擠爆會場，活動由108位小朋友領唱國歌，15位里長出席，蔡淑君也與知名導演馮淬帆一起升國旗，大伙玩得不亦樂乎。

(中時 )

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