冰塊放脖子竟能上床秒睡治頭痛 5大神療效看這裡

2019年01月01日 10:10 中時電子報 戴安瑋

冰塊。示意圖。(圖/翻攝自臉書/FlyScoot)

冰塊不只是放進飲料裡，它還有神奇功用！眾所周知，摔傷、運動傷害可冰敷外，中醫師表示，將冰塊放在風府穴，具有舒緩頭痛、改善睡眠品質、減輕壓力、減少經前症候群（PMS）發生機率及增進消化等5 大益處。

根據外媒《Bright Side》報導，冰療對人體有顯著功效，不僅能擺脫頭痛，還能讓你安穩入睡！中醫師表示，冰療結合風府穴對人體有5大益處。

DailyView網路溫度計表示，「風府穴」位於頭蓋骨尾部，一個壓下去會凹陷的部位，即頭蓋骨底部和脖子上方的交界處。若以風府穴進行冰療，一開始要先將頭低下或直接趴著，再將冰塊以毛巾包覆，放置於風府穴上15～20分鐘，起初可能會因為冰而感到不適，但經過幾分鐘，冰涼感會逐漸被溫熱感取代，而這樣的療法，醫師建議每周1～2次即可。

將冰塊以毛巾包覆，放置於風府穴有5大益處，如下:

（1）舒緩頭痛：現代人生活忙碌、工作壓力不斷堆積，導致頭三不五時痛了起來。此時以風府穴搭配冰療，除了能讓身體活動力大增、精神抖擻外，還可解頭痛之憂喲！

（2）改善睡眠品質：除舒緩頭痛，還可提高睡眠品質，讓你闔眼後快速入眠，避免睡到一半突然醒來的惱人情況。

（3）減輕壓力：風府穴對情緒障礙、憂鬱或壓力等都有抑制作用，因此臨床上就有患者在接受冰療後，壓力和憂鬱都減緩許多！但心理疾病仍須看醫生。

（4）減少經前症候群（PMS）發生機率：針灸醫師表示，按摩或冰療風府穴能減少情緒波動、抽筋等症狀，女孩們如果大姨媽來，感覺心浮氣躁，不妨把一顆冰塊在脖子上吧！

（5）增進消化：風府穴冰療能幫助人體消化順暢，減少腹痛、痙攣等情形，因為其掌管了人體吞嚥功能和唾液。

(中時電子報)