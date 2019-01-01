2019第一爆！大勢偶像熱戀ing 「約會鐵證」曝光

2019年01月01日 10:22 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

KAI和Jennie被拍到公園約會。(圖／翻攝自《Dispatch》)

KAI和Jennie穿衣服風格越來越像。(圖／翻攝《Dispatch》)

南韓狗仔《Dispatch》(D社)往年元旦總會為大家送上重磅賀禮，曝光頂級韓星戀情，今年被爆的第1對戀情主角，就是夯團EXO成員KAI(金鐘仁)和BLACKPINK的成員Jennie，因為雙方都是人氣偶像，消息一出震撼外界。

《Dispatch》歷年爆出的元旦情侶都非常厲害，包括2013年Rain和金泰熙、2014年潤娥和李昇基、2015年李政宰和名媛林世玲、2016年JYJ金俊秀和EXID成員Hani，及2018年G-Dragon和前After School成員珠妍，除了GD沒認戀情外，其他都認了戀愛ing，準確度相當高。

而這次D社爆料，KAI和Jennie從去年10月開始交往，上個月男方親自開車到女方宿舍接她，兩人到首爾天空公園約會，他體貼幫開車門，之後小倆口就甜蜜牽手散步，而日前KAI結束夏威夷的工作，回國第一件事，就是去探望女友並送上禮物，濃情密意藏不住。

其實，兩人常在IG曬同樣背景照，似乎在低調放閃，而她們穿衣服風格也越來越像，喜歡同色系大衣、偏愛各種針織帽和圍巾，種種證據都指向他們在熱戀中，不過雙方經紀公司還未做出聲明。

(中時電子報)