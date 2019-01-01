太麻里迎曙光摃龜 比基尼沙灘路跑熱血不改

台東縣太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨熱血展開（莊哲權攝）

友善列印
中時
台東縣太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨熱血展開（莊哲權攝）
台東縣太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨熱血展開（莊哲權攝）
台東縣太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨熱血展開（莊哲權攝）
台東縣太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨熱血展開（莊哲權攝）

「一點都不冷」，台東縣太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨溫度大約在18度左右，在凜冽的海風中登場，打著赤膊的勇士組，邊打哆嗦邊說「不冷」，展現男子氣概，因為天候關係，雲層太厚，今年日出「摃龜」，不過，不管是清涼的比基尼組或赤裸上半身的猛男組，都熱血不減。

熱愛運動的台東縣政府建設處員工方沛潔是阿美族女孩，造型上也打扮成充滿陽光、氧氣的森林精靈，頗為亮眼，她說，兩年前參加5公里組，這次進階挑戰12公里，穿很少雖然有點害羞，又有點很冷，但是會跑完全程。

1位首度來參加沙灘路跑的猛男組選手戴上老虎面具，自稱是「虎爛王」，來自彰化的母子檔，媽媽打扮成「雪女」，兒子打扮成「西瓜蟲戰士」，媽媽說，這次已經第3次參加，真的很好玩，明年還會再來。

太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨5點在太麻里曙光園區熱鬧登場，許多民眾徹夜在沙灘上露營守候，太麻里鄉公所邀請原住民聲樂家胡待明，及國家交響樂團小號首席演出，6點30升旗典禮，可惜日出避不見面，不過大家都玩得很盡興。

(中時 )

退休後什麼最燒錢？保險公司：不… 紫南宮元旦首發豬年錢母 7萬人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。