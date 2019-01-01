太麻里迎曙光摃龜 比基尼沙灘路跑熱血不改

2019年01月01日 10:22 中時 莊哲權

台東縣太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨熱血展開（莊哲權攝）

台東縣太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨熱血展開（莊哲權攝）

台東縣太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨熱血展開（莊哲權攝）

台東縣太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨熱血展開（莊哲權攝）

「一點都不冷」，台東縣太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨溫度大約在18度左右，在凜冽的海風中登場，打著赤膊的勇士組，邊打哆嗦邊說「不冷」，展現男子氣概，因為天候關係，雲層太厚，今年日出「摃龜」，不過，不管是清涼的比基尼組或赤裸上半身的猛男組，都熱血不減。

熱愛運動的台東縣政府建設處員工方沛潔是阿美族女孩，造型上也打扮成充滿陽光、氧氣的森林精靈，頗為亮眼，她說，兩年前參加5公里組，這次進階挑戰12公里，穿很少雖然有點害羞，又有點很冷，但是會跑完全程。

1位首度來參加沙灘路跑的猛男組選手戴上老虎面具，自稱是「虎爛王」，來自彰化的母子檔，媽媽打扮成「雪女」，兒子打扮成「西瓜蟲戰士」，媽媽說，這次已經第3次參加，真的很好玩，明年還會再來。

太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨5點在太麻里曙光園區熱鬧登場，許多民眾徹夜在沙灘上露營守候，太麻里鄉公所邀請原住民聲樂家胡待明，及國家交響樂團小號首席演出，6點30升旗典禮，可惜日出避不見面，不過大家都玩得很盡興。

(中時 )