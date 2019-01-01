蒙面盜侵入民宅洗劫8旬老婦 10小時後被逮

上月30日凌晨，蔡姓主嫌夥同展姓、謝姓三人蒙面洗劫伸港鄉79歲老婦人，在中午隨即落網，檢警訊後依強盜與毒品罪偵辦，三人均遭收押。（謝瓊雲翻攝）

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暗夜洗劫民宅、天亮就被逮！和美警方以車追人火速逮捕蒙面強盜老婦人的展姓和謝姓兩名搶匪，兩人供出蔡姓主嫌下落，隨即落網。（謝瓊雲翻攝）
警方在犯案車上找到被害人物品，更意外發現一、二級毒品。（謝瓊雲翻攝）
三名男子疑因缺錢買毒品，在上月底蒙面侵入伸港鄉民宅洗劫一名79歲老婦。（謝瓊雲翻攝）
警方在犯案車上找到被害人物品，更意外發現一、二級毒品。（謝瓊雲翻攝）

年關難過？3名蒙面男子上個月30日凌晨2點多，蒙面入侵彰化縣某棟透天樓房，獨居的79歲郭姓老婦遭綑綁、毆打逼問保險箱密碼，歹徒搶走8萬多元現金、洋酒和珠寶骨董等物品後逃逸。和美分局員警透過監視器畫面鎖定可疑車輛以車追人，當天中午12時許迅速將三人逮捕歸案，檢警依強盜和毒品罪偵辦，三人均遭聲押獲准。。

警方表示，37歲蔡男、49歲展男，和54歲謝男三人，凌晨2時40分許前往郭姓老婦人家中行搶，被害人遭綑綁後還慘遭歹徒毆打，導致背部及手部多處擦挫傷，在歹徒逃逸後自行脫困報警，並無大礙。

和美警分局獲報後組成專案小組，並立即調閱相關路口監視器系統，以車追人，隨即在彰化縣埔心鄉發現涉案車輛，趕往現場埋伏等待，在犯嫌取車時一舉上前逮獲展男、謝男，兩人矢口否認犯下搶案，但警方隨即在車內搜索，找到老婦人遭搶的物品及私章，更意外起獲海洛因、安非他命等一、二級毒品。

展、謝兩人也在警方訊問下供出蔡姓主嫌，蔡男落網後亦否認犯案，但他身穿的褲子左後側口袋內卻遭警方搜出被害人的手機、提款卡、信用卡，與被害人丈夫的身分證，眼見事跡敗露，蔡男只能乖乖認罪。3人供稱是缺錢買毒品，才會鋌而走險，移送彰化地檢署後聲押獲准。

(中時 )

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