盧秀燕新年新希望：中火先停四號機組

2019年01月01日 11:05 中時 盧金足

台中市長盧秀燕表示，元旦起花博新措施，台中市民走專用通道，憑身份證可免費入園，其他外縣市及外國人買票民眾走另外通道。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，今年升旗典禮做了動線改變，以前首長自己站成一排，遠離市民人群，今年特別調整動線，市長與一級主管都和市民朋友站在一起。（盧金足攝）

很多市民爭相與台中市長盧秀燕合照。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕迎新年1日許下三個願望，其中備受關注的台中火力發電廠空汙問題，強調四號組最老舊，也都還沒有更新，行政院要花廿億更新四號機的效果有限，製造這麼多空汙，她具體提出方向和建議，要求十部機組中先停四號機，讓台中地區不用發這多的電，空汙減少才有效果。

歡慶2019年元旦，台中市府1日於台灣大道市政大樓前廣場舉行升旗典禮，並由盧秀燕主持，與市民共同迎接嶄新年度，立委顏寬恒及包括陳政顯、沈佑蓮及張耀中等多名藍綠市議員，及立委補選參選人沈智慧、邱于珊等參選人都出席升旗典禮。

盧秀燕提出三個新年新希望，為台中市許下三個願望，第一個願望拚經濟，市民好生活，第二個願望全力整治空汙，還台中的好空氣，第三個願望希望市民朋友大家都有好心情，幸福快樂。

其中迫切的願望是改善空汙，她表示，這一年來具體空汙改善方法，尤其，在空汙方面，她在出席第一次院會特別提出，上任後天氣不錯看到藍天，有些人說是她當選以來，盧秀燕發功讓藍天再現，其實我沒那麼厲害，最主要原因是現在中火有兩部在歲修，還有一部故障，所以有兩到三部機組沒有發電。

「大家可以發現，只要機組少發電，不要十部機組火力全開，不要燒那麼煤台中就會晴空再現，就會有好空氣」，盧秀燕表示，她在院會提出希望能停一到兩部機組，十部機組不要火力全開。

盧秀燕指出，尤其四號組最老舊，將近卅年，也都還沒有更新，行政院要花廿億把四號機更新效果有限，製造這麼多空汙，今年北部有很多地區陸續有機組上線，如大林電廠，相信台中減掉一到兩部機組發電，不會影響全國。

她說，中火最近有兩部機組歲修，有兩到三組未發電，但全國並沒有缺電，因為其他地區有新的機組在加入，可以分擔全國供電的義務，也因此她請求行政院、總統府，讓全國最大的電廠、全世第二大燃煤電廠的台中電廠不要火力全開，還我們中部空氣今年很重要的訴求。

今天是台中市民花博免費的第一天！盧秀燕表示，台中今天開始執行花博的重大新政策，台中市民及全世界十二歲以下兒童都可以免費參觀花博，市府已做了周全配套，準備包括為了讓入園秩序更加順暢，台中市府特別做了市民專用通道，要買門票免費市民區隔。

她也呼籲，台中市民走專用通道，憑身份證可免費入園，其他外縣市及外國人買票民眾走另外通道，而依市民大數據調查，周二、三、四外縣市入園較少，提醒市民有比較好參觀品質，鼓勵大家在非假日時段來參觀花博。

此外，昨晚的跨年晚會，盧秀燕致詞只有十秒鐘，她笑說，「被網友說我創下跨年縣市長最短紀錄只有十秒」，明年努力能不能再短一點，比十秒鐘還短，跨年晚會大家很快樂，這是屬於市民的跨年晚會，市民千里迢迢到跨年現場，希望放鬆心情好好欣賞節目，人民才是主角，演藝人員幫我們準備這麼好的節目，當然以他們為主。

盧秀燕表示，今年升旗典禮做了動線改變，以前首長自己站成一排，遠離市民人群，今年特別調整動線，市長與一級主管都和市民朋友站在一起，未來四年市長、市府和市民朋友在一起，市民才是主角，這座城市的主角，任何活動，政策以民為主，民眾需求以民意為思考，「我們是公僕，永遠和民眾站在一起」。

(中時 )