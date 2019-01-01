一張跨年夜「背影照」讓網友秒懂這行業 齊呼好心酸

5護理師背影。(翻攝爆廢公社)

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中時電子報

全球開心迎接2019，但仍有許多行業在跨年夜要上班，有網友在臉書社團上PO出一張背影照，有5名護理師趁空檔在窗邊看了30秒的煙火，隨即回崗位工作。網友看了直呼，「辛苦了」、「謝謝你們的守護」。

昨跨年夜，許多人都與家人、朋友相聚迎接2019，不過有許多行業仍要上班，尤其攸關生命的醫護人員，更是24小時都需要有人輪班，全年無休，有網友在臉書社團《爆廢公社》上po出一張背影照，5位護理師穿著醫院制服靠在窗邊，趁空檔在窗邊看了30秒的跨年煙火，隨即回崗位繼續輪班。

原PO表示，「太心酸的職業，在跨年的時候找尋空檔的時間，躲在陰暗的空病房窗戶，安靜的看著窗外短短三十秒的煙火來滿足內心的小空虛」讓他直呼，「好心酸啊，你們有誰更辛酸？」

5護理師背影。(翻攝爆廢公社)

有網友留言表示，「要上班的都很心酸QQ」、「我便利商店大夜，只能忙著忙著忘記今天跨年」、「在假期中，還在工作崗位上默默付出的人們，都辛苦囉」、「感謝大家的付出」。

更有許多網友感謝醫護人員付出表示，「辛苦了，小天使們」、「謝謝你們的守護，辛苦了」、「辛苦了，有同事們一起陪伴也很棒」，另有同為醫護人員的網友分享說，「我去年看跨年也在醫院加班，當時以為這是我最悲慘的一年了，想不到更悲慘的是，連元旦放假我也沒伴」。

(中時電子報)

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