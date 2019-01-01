看國旗升起 張麗善哽咽

2019年01月01日 10:44 中時 許素惠

雲林縣斗六市公所在三好國際酒店舉行元旦升旗典禮。（許素惠攝）

雲林縣斗六市公所在三好國際酒店舉行元旦升旗典禮，大家擁著國旗進場。（許素惠攝）

雲林縣斗六市元旦上午舉行升旗典禮，吸引大批民眾參加，正、副縣長張麗善、謝淑亞及縣府新聞處長周柏吟等一級主管也共襄盛舉，大家一起唱國歌，張除了祝大家新年快樂，也感動哽咽地強調，終於看到國旗在雲林升起來，有國有家的感覺油然升起。

升旗典禮在斗六棒球場旁的三好國際酒店前廣場舉辦，雲林縣議員賴淑娞等人也參與，社區爺奶表演歌舞開場，國歌唱畢，所有人對緩緩上升的國旗行注目禮。

張麗善向鄉親道謝，表示因為大家的支持才能和大家一起升旗，她些許哽咽說，而當看到國旗緩緩升起來，令她體會到沒有國哪有家，沒有家哪有安定幸福的百姓，她呼籲齊心把2019年訂為啟動雲林的幸福元年，未來所有政策都是福國利民，要為民打拚，也希望大家胼手胝足站在一起。

張麗善說，雲林資源不足，城鄉差距嚴重，所以必需大家共同邁進，縮小城鄉差距，爭取和其他縣市同樣而平等的資源，讓老幼福利推動、交通和藝文工商的發展都要有公平待遇，打造幸福雲林。

張麗善表示，由於去年沒有編足夠預算，所以縣府沒有舉辦跨年晚會及升旗，還好有劍湖山及三好等企業支持，比高雄幸運，有全國首座幸福摩天輪，升旗也讓人有國有家的感覺。

(中時 )