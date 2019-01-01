驚！媽媽在忙 2女童爬4樓鐵皮屋頂溜滑梯

2019年01月01日 11:03 中時 巫靜婷

苗栗縣竹南火車站前華南銀行附近，12月31日傍晚有2名女童在住宅鐵皮屋頂上遊戲，路過民眾見狀錄影PO網表示，誰家的小朋友，居然在頂樓玩鐵皮屋「太危險了」，此文一出引起網友討論，竹南分局表示，當時未收到報案，目前正在了解中，縣府社會處則指出，女童家長恐已違反兒少法。

從網友PO出的影片中，可清楚看見遠處傾斜的屋頂上，有2名女童一前一後溜下鐵皮屋頂，途中其中1名女童更是站起身，以微蹲方式小心翼翼的走下坡，畫面令人看得膽戰心驚，2名女童滑下坡後，即站在屋頂平台上東張西望。

據了解越南籍女童媽媽為新竹人，租下竹南鎮華南銀行附近的透天厝做生意，她表示，2名女童分別為2歲及8歲，當日因為自己正在忙家中雜貨生意，無暇顧及女童，聽到女童在呼喊自己，回頭才發現她們已從3樓頂爬至隔壁銀行4樓的鐵皮上玩得不亦樂乎，看到這驚人一幕，就馬上叫她們下來，還好沒有發生危險。

女童媽媽亦抱怨網友說，如果是自己看到有小孩做出如此危險的動作，就會趕緊提醒家長，哪有看見小孩這樣了，還有時間在那邊拍片。

縣府社會處指出，女童媽媽疑似疏於照顧，恐已違反兒少法，但目前尚未收到通報，社會處已積極與警方聯繫，並向女童媽媽勸導，待收到通報，不排除將責成女童父母上親子教育課程。

(中時 )