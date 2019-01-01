驚！媽媽在忙 2女童爬4樓鐵皮屋頂溜滑梯

2名女童在4樓高的鐵皮屋上溜滑梯，令目擊民眾驚嚇不已。（巫靜婷翻攝）

友善列印
中時
巫靜婷

苗栗縣竹南火車站前華南銀行附近，12月31日傍晚有2名女童在住宅鐵皮屋頂上遊戲，路過民眾見狀錄影PO網表示，誰家的小朋友，居然在頂樓玩鐵皮屋「太危險了」，此文一出引起網友討論，竹南分局表示，當時未收到報案，目前正在了解中，縣府社會處則指出，女童家長恐已違反兒少法。

從網友PO出的影片中，可清楚看見遠處傾斜的屋頂上，有2名女童一前一後溜下鐵皮屋頂，途中其中1名女童更是站起身，以微蹲方式小心翼翼的走下坡，畫面令人看得膽戰心驚，2名女童滑下坡後，即站在屋頂平台上東張西望。

據了解越南籍女童媽媽為新竹人，租下竹南鎮華南銀行附近的透天厝做生意，她表示，2名女童分別為2歲及8歲，當日因為自己正在忙家中雜貨生意，無暇顧及女童，聽到女童在呼喊自己，回頭才發現她們已從3樓頂爬至隔壁銀行4樓的鐵皮上玩得不亦樂乎，看到這驚人一幕，就馬上叫她們下來，還好沒有發生危險。

女童媽媽亦抱怨網友說，如果是自己看到有小孩做出如此危險的動作，就會趕緊提醒家長，哪有看見小孩這樣了，還有時間在那邊拍片。

縣府社會處指出，女童媽媽疑似疏於照顧，恐已違反兒少法，但目前尚未收到通報，社會處已積極與警方聯繫，並向女童媽媽勸導，待收到通報，不排除將責成女童父母上親子教育課程。

(中時 )

蒙面盜侵入民宅洗劫8旬老婦 10… 20歲賣菜郎嘿咻酒女給8千 被告性…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。