三仙台不見日出 無人島鏟許願郵筒啟用

2019年01月01日 11:30 中時 莊哲權

近5000人參加三仙台迎曙光活動。（東管處提供）

2019年台灣寶島第一道曙光及日出，在氣候不佳條件下，今年仍舊無法無緣見到，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處與現場近5千名遊客，一起在三仙台新設的許願郵筒，以手寫的溫度，投遞新年願望。

東管處全台首座無人島許願郵筒作為行銷主軸，與中華郵政合作，設計一座坐落於許願島上「太陽寶寶」許願郵筒，今天在在交通部觀光局周永暉局長、中華郵政股份有限公司台東郵局游仁崑局長、交通部中央氣象局台東氣象站黃瑞中主任、立榮航空台東辦事處劉鎮銘主任、台東縣政府交觀處劉奇朋科長、成功鎮長黃博昌及地方代表會主席王東吉見證下正式啟用。

當紅色布幕一揭開，太陽寶寶可愛的造型及郵政寶寶玩偶紛紛讓現場遊客驚喜連連，陪伴來到許願島的遊客迎接新希望，現場準備供遊客索取之限量明信片也全數索取一空，透過手寫的溫度由東管處協助傳遞祝福；另外亦提供電子許願卡，民眾可透過網路傳遞祝福，提供民眾各式各樣許願方式，可以透過不同形式把祝福、願望傳遞出去。

東管處表示，三仙台許願島許願，有太陽神、海神、大地神及三仙的加持，並有海龍「及發烏安」的守護，自2019年元旦起，歡迎到花東旅遊的朋友們，都能為自己及所關心的人許下願望與祝福，讓旅遊更有溫度，更加溫馨，讓所有的願望從三仙台許願島啟程，展開圓夢之旅。

(中時 )