台中花博開園10分鐘 湧1000名免費民眾

2019年01月01日 11:31 中時 陳淑娥

台中市民拿出身分證給工作人員查驗。（陳淑娥攝）

花博入口處均設有指示牌，也有志工引導與購票民眾分流。（陳淑娥攝）

今天是元旦，也是台中市民參觀花博免費第1天，一大早后里園區花舞館就出現排隊人潮，市民出示相關證件，經由台中市民通道進入花博園區，入園尚稱順暢，僅有零星識別有小問題，也都從寬認定；交通局表示，開園10分鐘，后里及外埔園區瞬間湧入1千名免費民眾。

台中市副秘書長陳如昌、觀光旅遊局長林筱淇、交通局長葉昭甫今天上午前往后里馬場園區，關心「台中市民專用通道」入園順暢度；現場人員手持標示看板，大喊台中市民請出示身分證，並指引從通道入場。

交通局長葉昭甫表示，元旦起台中市民、新住民及全球12歲以下兒童均可免費參觀花博，為確保入園動線順暢，園區設置「台中市民專用通道」，台中市民憑身分證可享無限次數免費參觀；中市新住民只要持中華民國居留證，居留事由記載依親夫或妻，且居留地址為台中市，也可免費參觀花博。

另外，全球12歲以下兒童出示民國96年以後出生的健保卡，或2007年以後出生的外國護照，同樣也可免費入園參觀；對於驗票有些許小爭議者，原則上均從寬認定，市府也呼籲市民不要持花博卡入園。

霧峰莊先生帶著一家9口走台中市民通道進入花博，他說全家有辦花博卡，一直沒時間參觀，趁著免費第1天特地前來，以後可以無限次參觀，省下好幾千元；也有民眾持花博卡入場，驗票人員則先放行，並提醒下次要出示身分證件；一名68歲的民眾則是忘記帶身分證，僅帶健保卡，還沒開園就先行離開了。

(中時 )