不畏風雨！總統府元旦升旗 圖輯看這裡

2019年01月01日 11:31 中時 郭吉銓

108年元旦總統府升旗典禮以浦公英為主視覺，「勇敢自信，世界同行」為主軸，吸引許多民眾到場觀禮。(郭吉銓攝)

台北市長柯文哲（右）受邀參加，在觀傳局長劉奕霆（左）陪伴下抵達總統府準備出席典禮，卻因天氣陰雨綿綿，入府時腳步急促、匆忙，顯得有點狼狽。(郭吉銓攝)

台北市長柯文哲（右）受邀參加，在觀傳局長劉奕霆（左）陪伴下抵達總統府準備出席典禮，卻因天氣陰雨綿綿，入府時腳步急促、匆忙，顯得有點狼狽。(郭吉銓攝)

總統府升旗典禮以浦公英為主視覺，「勇敢自信，世界同行」為主軸，吸引許多民眾不畏風雨到場觀禮。(郭吉銓攝)

108年元旦總統府升旗典禮在陰雨綿綿的天氣中舉行。(郭吉銓攝)

蔡英文總統(左一)與副總統陳建仁（右一）參加108年元旦總統府升旗典禮。(郭吉銓攝)

108年元旦總統府升旗典禮在陰雨綿綿的天氣中舉行。(郭吉銓攝)

許多民眾貼上國旗紋身貼紙，不畏風雨熱情參與。(郭吉銓攝)

有民眾攜帶彩虹旗參與108年元旦總統府升旗典禮，齊聲向府內的蔡英文總統道謝。(郭吉銓攝)

許多民眾貼上國旗紋身貼紙，不畏風雨熱情參與。(郭吉銓攝)

前新北市市長朱立倫（前左）在元旦升旗典禮升旗歌結束後前來凱道外圍觀禮，吸引許多民眾上前合影留念。(郭吉銓攝)

108年元旦總統府升旗典禮以浦公英為主視覺，「勇敢自信，世界同行」為主軸，由2019支圓形燈柱與100支蒲公英花燈柱組成的大型地景藝術「深耕飛翔」佇立在廣場，府前表演精彩吸睛，民眾貼上國旗紋身貼紙，不畏風雨熱情參與。

前新北市市長朱立倫也在元旦升旗典禮升旗歌結束後出現在凱道外圍觀禮，吸引許多民眾上前合影留念。

(中時 )