劉結一發表新年賀詞 提2019年是《告台灣同胞書》提出40周年

2019年01月01日 11:21 旺報 呂佳蓉

大陸國台辦主任劉結一在2019年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《把握時代機遇 共謀民族復興》的新年賀詞。劉結一說，2019年是新中國成立70周年，也是全國人大常委會發表《告臺灣同胞書》、和平統一方針提出40周年。實現祖國完全統一、實現中華民族偉大復興，是全體中華兒女的共同願望，是中華民族的根本利益所在。

劉結一代表中台辦、國台辦向台灣民眾致以新年祝福和誠摯問候；他說，2018年是兩岸同胞攜手推動兩岸關係克難前行的一年。面對複雜嚴峻的台海形勢，面對民進黨當局、台獨勢力阻撓破壞、蓄意挑釁，陸方毫不動搖堅持對台工作大政方針，努力推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，更大力度為兩岸同胞謀利造福。

劉結一說，陸方頒布促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施並迅速落地見效，制發台灣居民居住證，取消台灣居民就業許可證，在率先與台胞分享大陸發展機遇、逐步為台胞台企提供同等待遇方面邁出新步伐。陸方啟用向金門供水工程，解決了長期困擾金門鄉親的吃水用水難題。一系列積極舉措給台灣同胞帶來實實在在的好處和便利，受到台灣各界普遍歡迎和肯定。兩岸同胞的經貿合作和相互往來再創歷史新高。

劉結一指出，事實證明，兩岸關係走近走穩走好，是民心所向、民意所歸，廣大臺灣同胞對民進黨當局製造兩岸敵意強烈不滿，希望維護台海地區和平穩定，希望繼續分享兩岸關係和平發展紅利、改善島內經濟民生。

劉結一表示，大道之行、人心所向，勢不可擋。展望新的一年，兩岸關係發展機遇與挑戰並存。儘管前進路上不可能一帆風順，但陸方完全有信心、有能力戰勝風險挑戰，團結廣大台灣同胞順應歷史大勢，把握時代機遇，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共創中華民族偉大復興的美好未來。

(旺報 )