海協會會長張志軍發表新年賀詞 盼兩岸譜寫新篇章

2019年01月01日 11:20 旺報 呂佳蓉

海峽兩岸關係協會會長張志軍在2019年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《合流知禹力，同共到滄瀛》的新年賀詞，代表海協會祝福兩岸同胞門迎百福、吉祥如意。張志軍表示，陸方衷心希望兩岸同胞攜手，順應歷史潮流、不負偉大時代，共同奏響和平發展時代最強音，同心譜寫兩岸關係新篇章。

張志軍指出，回首去歲，大陸方面堅定維護一個中國原則，綜合施策遏阻台獨分裂活動，在錯綜複雜局面下保持了兩岸關係的正確方向，維護了台海局勢的基本穩定；出臺一系列深化兩岸各領域交流合作的政策措施，提升了兩岸經濟社會發展的融合度，展現了構築兩岸命運共同體的感召力。在兩岸同胞共同努力下，兩岸民間交流合作保持良好勢頭，和平發展更獲廣泛認同。

張志軍說，過去一年，海協會堅定維護一個中國原則和「九二共識」，展現在共同政治基礎上恢復兩岸協商談判、造福兩岸民生的誠意；妥善處理各類涉台突發事件，保障同胞合法權益，增益同胞親情；充分發揮受權民間團體作用，努力促進兩岸交流合作、增進同胞福祉；統籌調動理事單位積極性，配合宣傳落實各項促進兩岸經濟文化交流合作措施，凝心聚力推動兩岸關係發展。

他指出，兩岸同胞維護台海和平、謀求合作發展、攜手打造美麗家園的真誠願望和熱切期盼是我們工作始終不變的落腳點和出發點。對我們來說，兩岸同胞的每一份情感，都沒有理由辜負；每一件小事，都沒有理由懈怠。在新的一年，陸方定當一秉初衷，全力以赴，恪盡職守，服務臺胞，為深化兩岸各領域交流合作、增進兩岸民眾相互瞭解、融洽兩岸同胞感情作出新的努力。

(旺報 )