元旦升旗彰化縣長王惠美送發粿 強調拚經濟、落實彰南捷運

2019年01月01日 11:24 中時 謝瓊雲

彰化縣長王惠美(右2)和參與升旗典禮的縣民親切握手致意。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府廣場上午人潮滿滿，新住民姊妹也特別盛裝出席升旗典禮。（謝瓊雲攝）

就是要全力拚經濟！讓彰化發發發。元旦升旗典禮結束後，彰化縣長王惠美(右5)現身縣府中庭親自分送發粿與碗粿。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美上午8點主持彰化縣升旗典禮，新人新氣象，甫就職一周的她致詞時強調感受到鄉親殷切期待，會與縣府團隊攜手全力以赴，實現「改造彰化、翻轉命運」的承諾，努力改善交通、讓農業等產業轉型，加速鐵路高架化進程，落實選前「一軸一環雙樞紐」政見，大家一起拚經濟、讓縣民過好生活。

王惠美表示，感謝大家前來參加升旗、用最喜悅的心情，迎接2019年的到來，她許下三個新年新希望：第一，希望與鄉親用熱愛這塊土地的心情，一起創造一個美好的彰化，邁向更進步的希望城市；第二，希望在鄉親支持之下，率領縣府團隊全力以赴、努力打拚，改造彰化，翻轉我們的命運；第三，希望新的一年彰化能夠「有風無颱，有雨無災，四時風調雨順，五穀豐收，百業興盛，全境平安」。

王惠美表示，雖然才就職短短一星期，已感受到鄉親對於縣府團隊的殷切期待，並語氣堅定說，她要向鄉親報告，縣府團隊已經準備就緒，未來四年會努力拚經濟，讓所有縣民有感，像今年元旦升旗一樣，充滿朝氣、希望、樂活和幸福。

王惠美指出，彰化縣農業轉型不能再等，未來必須透過完整的交通系統、特定區都市解編再生，並引進國際新興產業，達到全球產業在地化，在地產業全球化。交通完善了，產業就會進來，工作機會就會變多，不只我們的孩子不必外出，外地人也會來彰化工作。

她最後強調，今年將加速鐵路高架化，落實一軸一環雙樞紐的政見，行銷彰化、讓彰化的經濟蓬勃發展，也希望所有鄉親作為她和縣府團隊的靠山，一起努力拚經濟。

彰化縣政府今年元旦升旗典禮，安排2019活力健康操、有氧體操來帶動氣氛，典禮後縣長王惠美更在場親自分送由縣府準備的888份發粿及碗粿，寓意讓「彰化發發發」。

(中時 )