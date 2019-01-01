元旦升旗彰化縣長王惠美送發粿 強調拚經濟、落實彰南捷運

甫就職一周的彰化縣長王惠美上午主持在縣府廣場前舉辦的元旦升旗典禮，強調縣府團隊已經準備好了，會攜手全力以赴，落實政見、拚經濟，讓縣民過好生活。（謝瓊雲攝）

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彰化縣長王惠美(右2)和參與升旗典禮的縣民親切握手致意。（謝瓊雲攝）
彰化縣政府廣場上午人潮滿滿，新住民姊妹也特別盛裝出席升旗典禮。（謝瓊雲攝）
就是要全力拚經濟！讓彰化發發發。元旦升旗典禮結束後，彰化縣長王惠美(右5)現身縣府中庭親自分送發粿與碗粿。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美上午8點主持彰化縣升旗典禮，新人新氣象，甫就職一周的她致詞時強調感受到鄉親殷切期待，會與縣府團隊攜手全力以赴，實現「改造彰化、翻轉命運」的承諾，努力改善交通、讓農業等產業轉型，加速鐵路高架化進程，落實選前「一軸一環雙樞紐」政見，大家一起拚經濟、讓縣民過好生活。

王惠美表示，感謝大家前來參加升旗、用最喜悅的心情，迎接2019年的到來，她許下三個新年新希望：第一，希望與鄉親用熱愛這塊土地的心情，一起創造一個美好的彰化，邁向更進步的希望城市；第二，希望在鄉親支持之下，率領縣府團隊全力以赴、努力打拚，改造彰化，翻轉我們的命運；第三，希望新的一年彰化能夠「有風無颱，有雨無災，四時風調雨順，五穀豐收，百業興盛，全境平安」。

王惠美表示，雖然才就職短短一星期，已感受到鄉親對於縣府團隊的殷切期待，並語氣堅定說，她要向鄉親報告，縣府團隊已經準備就緒，未來四年會努力拚經濟，讓所有縣民有感，像今年元旦升旗一樣，充滿朝氣、希望、樂活和幸福。

王惠美指出，彰化縣農業轉型不能再等，未來必須透過完整的交通系統、特定區都市解編再生，並引進國際新興產業，達到全球產業在地化，在地產業全球化。交通完善了，產業就會進來，工作機會就會變多，不只我們的孩子不必外出，外地人也會來彰化工作。

她最後強調，今年將加速鐵路高架化，落實一軸一環雙樞紐的政見，行銷彰化、讓彰化的經濟蓬勃發展，也希望所有鄉親作為她和縣府團隊的靠山，一起努力拚經濟。

彰化縣政府今年元旦升旗典禮，安排2019活力健康操、有氧體操來帶動氣氛，典禮後縣長王惠美更在場親自分送由縣府準備的888份發粿及碗粿，寓意讓「彰化發發發」。

(中時 )

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