成龍床戰戲一刀未剪！電視台高層下場慘兮兮

2019年01月01日 11:24 中時電子報 吳映璠

還記得10年前成龍在電影《新宿事件》中，與應召女郎女上男下的嘿咻畫面嗎？據外媒報導，這部電影在民風保守的伊朗電視台放映時，由於愛愛畫面一刀未剪，播出時引發當地民眾一片譁然，事情還嚴重到讓電視台高層慘被開除。

《新宿事件》預告片。

2009年上映的《新宿事件》是成龍入行數十年第一次扮演反派角色，也是頭一回與演員上演床戲，不過他事業生涯中的一次大突破反倒讓數千公里外的電視台職員慘遭革職。

據法新社報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）旗下的基希島（Kish Island）地方電視台在播放這部電影時一刀未剪，由於當地民風相當保守，電影中男女最多只能牽牽手，因此當民眾看到大名鼎鼎的功夫演員一絲不掛與女演員上床時，全都嚇壞了，床戲片段更被網友擷取上傳到網路上，迅速引起廣大反應。

根據伊朗學生通訊社（Iranian Students News Agency，ISNA）報導，成龍的床戲畫面完全違反IRIB電視台放映原則，該電視台已開除及訓斥當地電視台數名員工，其中還包括電視台總經理等高層。

不過也有部分伊朗網友對此非常不滿，他們痛批前一周當地一場奪走10名大學生性命的公車重大意外都沒人下台負責，現在卻因為一個僅有幾秒的床戲片段就砍掉電視台員工，相當諷刺。

(中時電子報)