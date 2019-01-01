基隆潮境元旦升旗 低溫風雨人數銳減

基隆市政府今（1）日清晨在海科館潮境公園舉行元旦升旗典禮。（基隆市政府提供）

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低溫風雨來襲，基隆市長林右昌仍照慣例，今（1）日清晨在海科館潮境公園舉行元旦升旗典禮。（基隆市政府提供）
受低溫風雨的影響，參與基隆潮境公園元旦升旗的人數雖銳減，但仍不減在場民眾的熱情。（基隆市政府提供）

基隆市政府今（1）日清晨在海科館潮境公園舉行元旦升旗典禮，但受到雨神及低溫寒風的攪局，人數明顯銳減，加上雲層過厚，難看到曙光，不過仍有不少民眾不減熱情到場，在風雨中共同參與，迎接新的一年。

「台灣頭，看日出」升旗儀式由基隆市長林右昌主持，他表示，在元旦舉行升旗典禮，就是要用具體的行動祝福這個國家，大家一起迎接新年、邁向新局，與所有的國人同胞團結在一起、向前邁進。

林右昌說，今年是他上任以來碰到天氣最差的一年，差不多是颱風等級的風雨，在這麼惡劣的天氣舉辦基隆市元旦升旗典禮，顯得更有意義，唱國歌時看著國旗冉冉上升，心裡有種莫名的感動，他除了感謝大家的參與，也祝福國家國運昌隆，市民身體健康、闔家平安。

基隆元旦升旗典禮活動的重頭戲，是由勞工盃金輪獎歌唱大賽的冠軍蔡承庭領唱國歌，升旗手由帥氣的暖暖高中學生擔綱。主辦及協辦單位也準備包子、豆漿等各式熱食讓市民朋友禦寒；由慶安宮及協和發電廠贊助的2019年紀念頭巾也一樣搶手。

雖然天氣不好，但由在地基隆囝仔組成的「撼動H.D.A.特技藝術劇團」，結合台北世大運及亞運地金牌選手，仍在風雨中帶來融合武術的精彩表演。此外，曾經獲得馬來西亞世界獅王大賽冠軍等多項殊榮的「台灣基隆長興呂師父龍獅團」的壓軸表演，也都讓參與市民朋友留下難忘的回憶。

(中時 )

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