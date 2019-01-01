老謝帶路 溪州羊肉爐嚐鮮驚艷

2019年01月01日 11:37 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

呂羊肉的店開得很大，至少有幾十桌，但吃到下午二點半，現場依舊人潮滿滿。(擷圖自謝金河臉書)

彰化溪州不僅出名人吳音寧，現在又多個新崛起的羊肉美食產業！財信傳媒董事長謝金河元旦假期返鄉探親，全家到溪州吃羊肉鍋，居然多家名店人潮洶湧，拜託老闆喬位子，卻說連美國回來也沒用。謝金河認為，很多人抱怨台灣經濟不景氣，溪州鄉下羊肉美食如此興旺火紅，就很令人驚嘆！

都說台灣經濟不景氣，這個長假，溪州鄉羊肉店每一家都大發利市。謝金河今(1) 日在臉書表示，元旦假期返鄉探視父母，四個兄弟姐妹一起到溪州吃羊肉鍋，從阿每到隨意、黃水萍，三家名店都人潮滿滿，謝金河妹妹一時心急，跟隨意的老闆說：我哥哥特別從台北回來吃，有沒有辦法擠一下？這個老闆很率性答稱，妳沒有看到這麼多人？從美國回來的也沒有用！

講到羊肉爐，最有名莫過於彰化溪湖和高雄岡山兩大聖地，基本上溪湖羊肉爐和岡山羊肉爐的口味不大一樣，前者比較偏向藥膳，後者比較偏向紅燒，而新崛起的溪州羊肉爐則以口味創新受到推祟。

謝金河分析，過去彰化縣的羊肉爐文化在溪湖，溪湖羊肉和高雄岡山羊肉並稱，這幾年溪州羊肉快速崛起。每一家羊肉店都在努力創新，像阿每的老闆娘以白蘆筍當鍋底，不是白蘆筍季，就改成苦瓜，隨意則是用晒乾的長豆，另一個創新是把麵缐拿來煎羊油。

謝金河一行終於在呂羊肉找到位子，這時已大約一點四十分左右。這家店湯底用蒜頭，謝金河一次吃蒜頭羊肉，覺得味道非常鮮美。呂羊肉的店開得很大，至少有幾十桌，但吃到下午二點半，現場依舊人潮滿滿。

謝金河最後說，很多人抱怨台灣經濟不景氣，在溪州鄉這個小鄕下，單是羊肉美食的興旺，就令人驚嘆！

(中時電子報)