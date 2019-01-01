老謝帶路 溪州羊肉爐嚐鮮驚艷

呂羊肉的蒜頭羊肉鍋，味道非常鮮美。(擷圖自謝金河臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
呂羊肉的店開得很大，至少有幾十桌，但吃到下午二點半，現場依舊人潮滿滿。(擷圖自謝金河臉書)

彰化溪州不僅出名人吳音寧，現在又多個新崛起的羊肉美食產業！財信傳媒董事長謝金河元旦假期返鄉探親，全家到溪州吃羊肉鍋，居然多家名店人潮洶湧，拜託老闆喬位子，卻說連美國回來也沒用。謝金河認為，很多人抱怨台灣經濟不景氣，溪州鄉下羊肉美食如此興旺火紅，就很令人驚嘆！

都說台灣經濟不景氣，這個長假，溪州鄉羊肉店每一家都大發利市。謝金河今(1) 日在臉書表示，元旦假期返鄉探視父母，四個兄弟姐妹一起到溪州吃羊肉鍋，從阿每到隨意、黃水萍，三家名店都人潮滿滿，謝金河妹妹一時心急，跟隨意的老闆說：我哥哥特別從台北回來吃，有沒有辦法擠一下？這個老闆很率性答稱，妳沒有看到這麼多人？從美國回來的也沒有用！

講到羊肉爐，最有名莫過於彰化溪湖和高雄岡山兩大聖地，基本上溪湖羊肉爐和岡山羊肉爐的口味不大一樣，前者比較偏向藥膳，後者比較偏向紅燒，而新崛起的溪州羊肉爐則以口味創新受到推祟。

謝金河分析，過去彰化縣的羊肉爐文化在溪湖，溪湖羊肉和高雄岡山羊肉並稱，這幾年溪州羊肉快速崛起。每一家羊肉店都在努力創新，像阿每的老闆娘以白蘆筍當鍋底，不是白蘆筍季，就改成苦瓜，隨意則是用晒乾的長豆，另一個創新是把麵缐拿來煎羊油。

謝金河一行終於在呂羊肉找到位子，這時已大約一點四十分左右。這家店湯底用蒜頭，謝金河一次吃蒜頭羊肉，覺得味道非常鮮美。呂羊肉的店開得很大，至少有幾十桌，但吃到下午二點半，現場依舊人潮滿滿。

謝金河最後說，很多人抱怨台灣經濟不景氣，在溪州鄉這個小鄕下，單是羊肉美食的興旺，就令人驚嘆！

(中時電子報)

文章來源：謝金河臉書

基隆潮境元旦升旗 低溫風雨人數… 這種顏色最危險！腎臟出問題尿尿…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。