陸國台辦主任劉結一發表2019年新年賀詞

2019年01月01日 11:40 中時 藍孝威

2019年新年來臨之際，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一在2019年第1期《兩岸關係》雜誌發表了題為《把握時代機遇 共謀民族復興》的新年賀詞，代表中共中央台辦、國務院台辦向台灣同胞致以節日的問候和新年的祝福。劉結一說，儘管前進路上不可能一帆風順，但我們完全有信心、有能力戰勝風險挑戰，團結廣大台灣同胞順應歷史大勢，把握時代機遇，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

以下是賀詞內容：

一元復始，萬象更新。新年到來之際，我謹代表中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候!

2018年，是兩岸同胞攜手推動兩岸關係克難前行的一年。面對複雜嚴峻的台海形勢，面對民進黨當局、「台獨」勢力阻撓破壞、蓄意挑釁，我們毫不動搖堅持對台工作大政方針，努力推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，更大力度為兩岸同胞尤其是台灣同胞謀利造福。我們出台促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」並迅速落地見效，制發台灣居民居住證，取消台灣居民就業許可證，在率先同台灣同胞分享大陸發展機遇、逐步為台胞台企提供同等待遇方面邁出新步伐。我們啓用向金門供水工程，解決了長期困擾金門鄉親的吃水用水難題，為兩岸關係史冊增添了共飲一江水、親情比海深的佳話。我們一系列積極舉措給台灣同胞帶來實實在在的好處和便利，受到台灣各界普遍歡迎和肯定。事實證明，兩岸關係走近走穩走好，是民心所向、民意所歸，廣大台灣同胞對民進黨當局製造兩岸敵意強烈不滿，希望維護台海地區和平穩定，希望繼續分享兩岸關係和平發展紅利、改善島內經濟民生。

2018年，兩岸同胞交流合作與往來更加熱絡。1至11月兩岸貿易額達2090.8億美元，同比增長16%，首度突破2000億美元，全年預估可達約2300億美元。台商投資大陸穩定增長，從大陸經濟高質量發展中更多受益，獲得更大發展空間。73家台企參加首屆中國國際進口博覽會，台灣工商界參加兩岸企業家峰會年會人數遠超以往，台商台企看好大陸發展前景，力求把握新一輪改革開放的良好機遇。兩岸各領域交流交往持續擴大深化。海峽論壇走過十年，台灣基層民眾參與熱情更高，8000余人參加了第十屆海峽論壇各項活動。第一屆海峽兩岸(北京)體育交流運動會吸引台灣36所高校約1800人參加，成為迄今最大規模的兩岸民間體育交流活動。第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽規模進一步擴大，兩岸42支隊伍、888名運動員晉級總決賽，其中20支隊伍、445人來自台灣。兩岸人員往來創歷史新高。1至11月，台灣同胞來大陸562.9萬人次，同比增長4%；預計全年將首次突破600萬人次，其中「首來族」約40萬人。同胞常來往，越走越近；兩岸一家親，越走越親。

2018年，台灣同胞獲得感、榮譽感顯著增強。隨著「31條措施」出台和22個省區市推出配套措施，眾多台企享受稅收優惠、資金補助並參與研發計劃、政府採購和基礎設施建設等項目，迅速從各項政策中受益，真切體會到一視同仁的待遇。800多名台胞考取了大陸諸多熱門行業職業資格，與大陸同胞站在同一起跑線上。100多名台灣同胞獲得「三八紅旗手」「五一勞動獎章」「青年五四獎章」 等榮譽稱號，他們為這塊土地灑下汗水，也收穫了鮮花和掌聲。9月1日起，台灣同胞踴躍申領台灣居民居住證，開始在居住地依法享受3項權利、6項基本公共服務和9項便利，感受一家人的溫暖。海峽兩岸青年就業創業基地和示範點增設23個、累計達76個，共入駐或服務台企及團隊約2000個，逾萬名台灣青年在此逐夢、圓夢。台灣青年來大陸就業實習更為便利，各類企事業單位共為台灣青年提供逾2.5萬個就業實習崗位。台灣學生報考大陸高校倍增，台灣民眾希望來大陸發展的意願進一步增強。兩岸命運共同體日益成為生動的現實。

2018年，兩岸同胞共慶大陸發展奇跡、共享改革開放成果。改革開放40年間，大陸日益成為台灣同胞投資興業、安居樂活的熱土。在時代大潮中，兩岸同胞砥礪前行、同舟共濟。台胞台企分享機遇、共享成果，也為大陸經濟社會發展作出積極貢獻。12月18日，42名台胞應邀參加慶祝改革開放40週年大會，現場聆聽習近平總書記發表重要講話，感受走過千山萬水之後的成功喜悅，共享祖國強盛、民族復興的榮光。10月至11月，兩岸70多家網絡新媒體、128名記者參與首屆海峽兩岸網絡新媒體大陸行聯合採訪，行程遍及7個省市10個城市，從經濟、文化、民生等多角度充分報道，增進了島內同胞對改革開放輝煌成就的瞭解。春華秋實，玉汝於成。一路同行，一起感動。撫今追昔，廣大台灣同胞更加深刻體會到：祖國大陸好，兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才會有光明前途。

2019年是新中國成立70週年，也是全國人大常委會發表《告台灣同胞書》、和平統一方針提出40週年。實現祖國完全統一、實現中華民族偉大復興，是全體中華兒女的共同願望，是中華民族的根本利益所在。大道之行、人心所向，勢不可擋。展望新的一年，兩岸關係發展機遇與挑戰並存。儘管前進路上不可能一帆風順，但我們完全有信心、有能力戰勝風險挑戰，團結廣大台灣同胞順應歷史大勢，把握時代機遇，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共創中華民族偉大復興的美好未來！

(中時 )