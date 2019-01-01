陸海協會長張志軍發表2019年新年賀詞

2019年01月01日 11:47 中時 藍孝威

2019年新年來臨之際，海峽兩岸關係協會會長張志軍在2019年第1期《兩岸關係》雜誌發表了題為《合流知禹力，同共到滄瀛》的新年賀詞，代表海峽兩岸關係協會向台灣同胞致以節日的問候和新年的祝福。張志軍說，每當兩岸關係面臨波折動蕩，總有一種力量推動它穿越險阻，開闢新局。因為存在這個力量，我們才有信心、有耐心、有恆心排除干擾、激濁揚清，推動新時代兩岸關係沿著正確的方向奮勇前行。

以下是賀詞內容：

天和歲始，春煦萬象。值此2019年新年來臨之際，我謹代表海峽兩岸關係協會獻上新年問候，祝福兩岸同胞門迎百福、吉祥如意。

回首去歲，在黨的十九大精神和習近平總書記關於對台工作的重要論述指引下，新時代兩岸關係砥礪磨堅，取得重要進展。大陸方面堅定維護一個中國原則，綜合施策遏阻「台獨」分裂活動，在錯綜複雜局面下保持了兩岸關係的正確方向，維護了台海局勢的基本穩定；出台一系列深化兩岸各領域交流合作的政策措施，提升了兩岸經濟社會發展的融合度，展現了構築兩岸命運共同體的感召力。在兩岸同胞共同努力下，兩岸民間交流合作保持良好勢頭，和平發展更獲廣泛認同。

過去一年，海協會在中央對台大政方針引領下，在中央台辦、國務院台辦領導下，認真踐行「兩岸一家親」理念和「以人民為中心」的發展思想，推動各項工作取得積極進展，不斷匯聚兩岸關係和平發展正能量。一年來，我們積極宣傳黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，堅定維護一個中國原則和「九二共識」，展現在共同政治基礎上恢復兩岸協商談判、造福兩岸民生的誠意；妥善處理各類涉台突發事件，保障同胞合法權益，增益同胞親情；充分發揮受權民間團體作用，努力促進兩岸交流合作、增進同胞福祉；統籌調動理事單位積極性，配合宣傳落實各項促進兩岸經濟文化交流合作措施，凝心聚力推動兩岸關係發展。兩岸同胞維護台海和平、謀求合作發展、攜手打造美麗家園的真誠願望和熱切期盼是我們工作始終不變的落腳點和出發點。對我們來說，兩岸同胞的每一份情感，都沒有理由辜負；每一件小事，都沒有理由懈怠。在新的一年，我們定當一秉初衷，全力以赴，恪盡職守，服務台胞，為深化兩岸各領域交流合作、增進兩岸民眾相互瞭解、融洽兩岸同胞感情作出新的努力。

2019年是《告台灣同胞書》發表40週年。40年前，我們以文告形式鄭重宣示了爭取祖國和平統一的大政方針，開啓了兩岸關係發展的新階段。40年來，兩岸同胞共擔民族大義，共契骨肉親情，共謀互利雙贏，推動兩岸關係走過了一條經歷坎坷又不斷向前的道路。回首40年風雨兼程，我們能夠看到，和平總能戰勝對立，開放總能戰勝封閉，融合總能戰勝割裂，交流總能戰勝隔閡，兩岸人民同根一脈的情感交融與利益連結，能夠經受時間的洗禮與考驗。不管未來外部挑戰如何嚴峻，島內政局幾多紛擾，兩岸同胞反對「台獨」的意志固若磐石，共擔民族大義實現國家統一的目標矢志不渝，風雨同舟構築命運共同體的態勢百折彌堅，攜手同心共圓中國夢的心聲斷難違逆。

縱橫萬里皆兄弟，一脈同胞古相屬。展望未來，一個屬於兩岸中國人的新時代正徐展宏圖。在這樣一個新的歷史起點審視兩岸關係發展，就如同站在高山之巔，看大江東去。歷史是最好的老師，拂去時間的蒙塵我們總能找到最真實的啓示。那就是每當兩岸關係面臨波折動蕩，總有一種力量推動它穿越險阻，開闢新局。這種力量源於歷史深處，源於人民期待，源於兩岸同胞心手相連的守望，源於民族復興偉大夢想的召喚。因為存在這個力量，我們才有信心、有耐心、有恆心排除干擾、激濁揚清，推動新時代兩岸關係沿著正確的方向奮勇前行。我們也衷心希望兩岸同胞攜手，順應歷史潮流、不負偉大時代，共同奏響和平發展時代最強音，同心譜寫兩岸關係新篇章！

(中時 )