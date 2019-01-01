影》鈕承澤非最糟 2018出代誌10大渣男榜首是他！

涉入性侵案的導演鈕承澤不是網友心中第一名的「渣男」。（中時資料照）

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中時電子報
炎亞綸被爆「劈腿3男」。(本報系資料照)
遭爆劈3男 炎亞綸認"感情結束沒好好處理"

劈腿、偷吃、外遇、性侵，渣男行徑到底是身體有病還是精神問題？「豆導」鈕承澤爆出指侵女性劇組工作人員，目前檢方仍在調查，但他還不是網友心目中2018的「最」渣男！

DailyView網路溫度計用《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點2018年出代誌的男名人，看看這些人都幹了什麼荒謬事。

第10名：鄭承浩

中職Lamigo桃猿隊投手鄭承浩2018年1月遭週刊爆料婚外情醜聞，並公布他與葉姓小三的調情對話內容，11月30日桃猿隊宣布釋出名單，鄭承浩是其中一人。

第9名：郭宗坤

廚師郭宗坤雖外型不佳，卻娶到G奶「水果妹」柯以柔，但結婚不到2年婚姻就變調，柯以柔剛生完女兒，他就被拍到七天約會E奶嫩妹2次，當時郭宗坤否認外遇，如今又拍到去女員工Moe家睡3晚，還辯稱自己睡在樓梯間，被網友轟鬼扯。

第8名：白雲

白雲曾傳出和日本女星Nana交往，卻疑似利用女方真情，只想上床不想負責，還劈腿前女友，對於被女方控訴時曝光的Line對話、私密床照，白雲表示自己和Nana「只是很好的朋友」，也說床照只是「粉絲合照」，暗示兩人關係只是粉絲崇拜。

第7名：黃偉展

台南市中西區赤崁里長黃偉展，遭「小5」S小姐爆料婚外情，已婚的他不但連劈4女，還讓小三為他墮胎，不過黃偉展仍有一套，「正宮」出面陪他開記者會道歉，澄清只有外遇兩人。

第6名：高雲翔

以「羋月傳」中的「義渠王」一角爆紅的高雲翔，在澳洲涉入性侵案而被逮捕，罪名多達7項，目前已經經歷多次庭審，事情爆發後老婆董璇仍然力挺老公，更帶著女兒到澳洲定居，不過高雲翔還是有可能面臨終身監禁的處罰。

第5名：鈕承澤

導演鈕承澤遭一名女性電影工作人員控告性侵，過程粗暴，不舉還硬來，用手指性侵讓該女下體撕裂傷。鈕承澤遭檢方調查，據了解他供稱自己與受害女子是戀人關係，因此有親密關係，不明白為何被控告性侵。

第4名：黃勝雄

前職棒球星黃勝雄屢遭爆料約砲女球迷，鹹濕訊息四處外洩，甚至婚後依舊偷腥不改，還見笑轉生氣，多次家暴打到老婆視網膜剝離、臉部紅腫，黃勝雄還跟老婆放話「欠打是不是？打到妳肯離婚，不是不敢。」讓她不只精神、物質上的生活盡受折磨，更在身體上遭受傷害。

第3名：胡睿兒

「Under Lover」成員胡睿兒（本名胡睿楷），今年6月到夜店把妹，事後被控撿屍性侵，依乘機性交既遂罪起訴，更尷尬的是，事發當時胡睿兒老婆林采緹已經臨盆在即。

第2名：林柏昇

綜藝節目主持人KID，和許維恩度是演藝圈內的金童玉女，不過林柏昇被爆和許維恩交往期間，劈腿直播主「奶精」，還帶女方回與許維恩的愛巢「滾床單」。兩人分手後仍保持友好關係，屢被拍到同框，日前甚至爆出復合。

第一名：炎亞綸

炎亞綸的感情狀況一直是粉絲及媒體關注的焦點，今年被週刊踢爆他一次劈腿3男，甚至連對話紀錄、親密吻照都全部曝光。炎亞綸最後疑似出櫃並道歉「我很抱歉沒有處理好我自己的私人生活，迫使必須用這樣的方式被呈現」後暫時落幕。

(中時電子報)

文章來源：網路溫度計

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