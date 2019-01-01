地表最強助攻！他讚陳師孟：功在黨國

監委陳師孟。(本報系資料照)

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中時電子報
/整理報導

監委陳師孟日前指出，教育部讓管中閔上任，是今年最驚悚的新聞，陳表示，若問他台大是誰開的？他會毫不客氣地回答「台大『也』是國民黨開的」。對此，前國民黨立委孫大千表示，陳師孟身為國民黨的「地表最強助攻」，當之無愧，真是功在黨國！

孫大千於臉書發文表示，陳師孟身為國民黨的「地表最強助攻」，實在當之無愧。

他更列舉三點陳師孟的貢獻：

首先，可以把自己身為經濟學者，「長於學術、卻昧於是非，工於名利、卻拙於自省」，這麼獨特的人格特質，「張冠李戴」到管中閔的身上。這樣的表現，難道還不夠顧人怨嗎？

其次，既然知道台大「敦品、勵學」的校訓中，期勉學生「品」要在「學」之上，也就是說，「做人」比「做學問」更重要，然而，自己卻「說一套做一套」，如何才能夠盡到身為台大教授「言傳身教」的責任呢？連教授都做不好了，又怎麼能夠把監委做好呢？

再來，只要把監委大人看不順眼的人，通通都打成「黨國栽培、有藍色背景」的問題份子。這樣的思考邏輯，說出來不怕笑掉台灣民眾的大門牙嗎？別說是丟監察院的臉了，連台大的師生恐怕也要受累蒙羞吧？

最後，陳師孟還不忘記乾脆把台大抹黑成為，「是國民黨開的」。這樣盡心稱職的認真演出，更是讓國民黨全黨上下感激涕零。如此的「史上無敵最絕大招」一旦使出來，民進黨以後想要在台大拿到選票恐怕都很困難了！

孫大千於文末讚嘆陳師孟真的「功在黨國」！

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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