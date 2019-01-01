館長曝不喜歡去跨年原因 但這點卻是宅宅最愛

2019年01月01日 12:08 中時電子報 戴安瑋

館長陳之漢直播說，以前也去跨年，並講出某些男生去跨年的目的，笑死你 。引用YouTube

全台昨瘋跨年，成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢在直播中表示，他沒有在過年過節，但「年輕人一定要去憨一次」，他年輕時就跨過2次年，光是塞車就塞很久，晚會人擠人、人貼人，人放軟都不會倒，還有各種口臭、狐臭，真不知道那有什麼意義，「去快要氣死」。

館長日前在直播中表示，他以前年輕時跟大家一樣會去跨年，晚上8時出門，到凌晨4、5時才能回家，光是走到台北市政府就要1小時、走出來要2小時、回家又要2小時，騎機車在市民大道上，經歷紅燈、綠燈、紅燈、綠燈就是無法前進，可能10分鐘還在原地。

館長還說，他跨年的經歷，是晚會人多到就算整個人放軟，竟也能夠不倒，甚至會隨著人流移動，因為每個人都貼在一起，「你的馬子也被人家這樣擠來擠去，你不能怪人家嘛！所有人都被擠在一起了嘛」，這也是肥宅去跨年的目的。

他說，只有年輕人才有那個美國時間去跨年，年輕一定要去憨一次，他跨過兩次年就不跨了，「不如去胯下抓一抓」。

他現在消夜買一買，電腦前面YouTube直播打開，無聊啊唱歌很難聽，來去打個電動，再回頭過來看直播跨年，不是很爽嗎？他說，跨年天氣又濕又冷，何必出去跨年。

網友留言說，「笑死﻿」、「我也想跟館長擠來擠去﻿」。

(中時電子報)