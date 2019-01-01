館長曝不喜歡去跨年原因 但這點卻是宅宅最愛

館長陳之漢。(圖/翻攝自館長臉書)

友善列印
中時電子報
館長陳之漢直播說，以前也去跨年，並講出某些男生去跨年的目的，笑死你 。引用YouTube

全台昨瘋跨年，成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢在直播中表示，他沒有在過年過節，但「年輕人一定要去憨一次」，他年輕時就跨過2次年，光是塞車就塞很久，晚會人擠人、人貼人，人放軟都不會倒，還有各種口臭、狐臭，真不知道那有什麼意義，「去快要氣死」。

館長日前在直播中表示，他以前年輕時跟大家一樣會去跨年，晚上8時出門，到凌晨4、5時才能回家，光是走到台北市政府就要1小時、走出來要2小時、回家又要2小時，騎機車在市民大道上，經歷紅燈、綠燈、紅燈、綠燈就是無法前進，可能10分鐘還在原地。

館長還說，他跨年的經歷，是晚會人多到就算整個人放軟，竟也能夠不倒，甚至會隨著人流移動，因為每個人都貼在一起，「你的馬子也被人家這樣擠來擠去，你不能怪人家嘛！所有人都被擠在一起了嘛」，這也是肥宅去跨年的目的。

他說，只有年輕人才有那個美國時間去跨年，年輕一定要去憨一次，他跨過兩次年就不跨了，「不如去胯下抓一抓」。

他現在消夜買一買，電腦前面YouTube直播打開，無聊啊唱歌很難聽，來去打個電動，再回頭過來看直播跨年，不是很爽嗎？他說，跨年天氣又濕又冷，何必出去跨年。

網友留言說，「笑死﻿」、「我也想跟館長擠來擠去﻿」。

(中時電子報)

冰塊放脖子竟能上床秒睡治頭痛 5大神療效看這裡

這種顏色最危險！腎臟出問題 尿… 新北歡樂耶誕城 參與人次破600萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。