NBA》道歉沒誠意 詹皇遭猶太作家追殺

2019年01月01日 12:13 中時電子報 盧品青

詹姆斯(LeBron James)的種族歧視風波還未完全平息，《紐約郵報》猶太作家穆許尼克(Phil Mushnick)趕在去年末撰文追殺，他憤怒地寫道：「詹姆斯的雙重標準令人作嘔，他罵白人歧視黑人，然後他自己就可以公然歧視猶太人？」

穆許尼克批評黑人排擠其他少數族群的聲量：「為什麼年輕一輩的黑人要找猶太人麻煩，是因為猶太人會賺錢、重視教育、關心自己家族？那些平常喜歡譴責種族歧視的黑人領袖躲哪兒去了，怎麼沒見他們出來譴責詹姆斯？」

美國黑人社會地位低，穆許尼克認為全是因為他們的選擇與習慣(自找的)，而不是白人壓迫他們。「詹姆斯批評NFL白人老闆有蓄奴心態，他知道奴隸的定義嗎？老闆付錢叫你做事，這叫做勞雇關係，可以辭職不幹的工作就不叫奴隸。」

詹姆斯其實已經道歉了，但是穆許尼克說：「他那種毫無誠意的道歉，比起他的原話更令我不爽。」穆許尼克更細數猶太人上個世紀對美國的貢獻，遠遠地超過黑人，意思是當今的美國並不再虧欠黑人。

顯然穆許尼克想要製造撻伐詹姆斯的聲浪，但是他沒有成功，詹姆斯仍然擁有巨大的人氣與影響力，在ESPN的2018年度知名運動員高居第二。其實以詹姆斯的球技和成就，他完全有資格叫板老皇帝喬丹(Michael Jordan)，只是喬丹幾乎不曾捲入這類的是非，爭議也比詹姆斯小得多。

(中時電子報)