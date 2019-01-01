《全台最速報》韓看日出 元旦升旗 期許讓高雄更美好

2019年01月01日 12:10 中時電子報 綜合報導

◎韓看日出 元旦升旗 期許讓高雄更美好

高市府與高市議會1日共同在文化中心舉辦元旦升旗典禮，市長韓國瑜、議長許崑源率領府會團隊，與民眾一同高唱國歌、歡慶新年，韓國瑜立下風調雨順、國泰民安、團結一心的心願，盼打造更美好的高雄。

◎朱立倫總統府前升旗 侯友宜：他的目標很明確

前新北市長朱立倫1日以「市民」身份，參加總統府舉辦的元旦升旗典禮，卻沒參加新北市府升旗典禮，市長侯友宜說，朱的目標很明確不是在這裡，所以到總統府升旗很合理，以一般民眾身分看著總統府，他非常祝福，希望他能諸事順利、心想事成。

◎盧秀燕打破慣例 走入人群中參加升旗典禮

人民是主角！台中市長盧秀燕1日出席2019年元旦升旗典禮時，打破台中市每年元旦升旗的慣例，沒有與民眾有距離的大舞台，也不設市長原先要站上的紅色踏墊，而是與一級主管站在人群中，一起唱國歌、升旗，盧秀燕強調，人民是主角，國歌的每個字都唱好唱滿，還為今年許下拚經濟、整治空汙和市民好心情。

◎太麻里等嘸日出 比基尼沙灘路跑熱血不改

「一點都不冷」，台東縣太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑活動，今天清晨溫度大約在18度左右，在凜冽的海風中登場，打著赤膊的勇士組，邊打哆嗦邊說「不冷」，展現男子氣概，因為天候關係，雲層太厚，今年日出「摃龜」，不過，不管是清涼的比基尼組或赤裸上半身的猛男組，都熱血不減。

(中時電子報)