羅文嘉：所有執政者都一樣 被自己築起的高牆圍住

2019年01月01日 12:18 中時 楊孟立 、 范揚光

羅文嘉（右）致贈思想家韋政通著作「異端的勇氣」給卓榮泰（左）留念。（范揚光攝）

民進黨主席補選候選人卓榮泰今天與水牛書店社長羅文嘉舉行對談，羅文嘉直言，當所有的執政者進入執政權力系統，思考、決策都是一樣，這是系統性的問題。

羅文嘉說，人一旦進入執政權力系統，被自己築起來的高牆圍住，在這裡面用的思考、決策都是一樣的，都以為自己可以搞定所有的事，待在這道牆築起來的世界待久了，他不知道他的感受已經跟多數人民感受不一樣。

羅文嘉表示，簡單來講，不管誰執政，都是活在自己的想像裡，但不知道人民已經改變了，這是系統性的問題。

羅文嘉說，政黨要找回人民的感動，而那種感動不是「你的世界裡，你只在乎的東西。」他又說，不是說民進黨在乎的東西不正確，那是在我們的歷史劇本，而是那不在人民的生活劇本裡。民進黨是年輕政黨，比其他政黨更敢去做夢，不久前在年輕世代支持者遠遠超越其他政黨，沒有道理現在年輕人認識裡頭會被拋在後面。卓榮泰在我們世代裡頭被稱為大師兄是有原因的，有機會帶領這樣的政黨不要陷入歷史的循環。

羅文嘉強調，時代不一樣了，以前是透過媒體跟民眾溝通，但現在自媒體這麼發達，政治工作者要體認到一點，「不能假手別人當發言人，你要直接站到第一線，要有這勇氣跟擔當與民眾對話。」領導者要站上第一線跟人民說可以不可以、知道不知道，還在評估就說實話，政治中人很多都在講假話，更不是在講人話。領導者想要人民的支持，就要站上第一線，告訴大家路怎麼走，如果讓大家廝殺完之後才出來那就不叫領導者。

卓榮泰對此坦承，我們進入執政體系後確實不一樣了，躲在城堡裡面，變得鬆懈了，與人民的距離越來越遠，民情上達也困難。

他表示，擔任行政院秘書長的時候每天早上都有輿情會報，而一直到選前一個多月，他也開始接觸到外界從事類似工作的人，才發現到原來行政院蒐集到的輿情與外界搜集的輿情幾乎都不一樣。行政院的輿情只在乎行政院的事，只在乎「我」這個主體，很少講到「你」；但是外界每一份「我」都不一樣。

羅文嘉表示，卓榮泰在我們這一輩人緣很好，不太得罪人，唯一看他說過重話就是前陣子對段宜康說重話。羅文嘉最後送上《異端的勇氣》一書，鼓勵卓榮泰不管外面環境怎麼變，都要講自己的想法，要有一股「雖千萬人吾往矣」的力量。

(中時 )