羅文嘉批民進黨戰略錯誤 蔡總統的表現讓人打問號

2019年01月01日 12:18 中時 楊孟立

民進黨主席補選候選人卓榮泰今天與水牛書店社長羅文嘉舉行對談，媒體詢問羅文嘉是否支持總統蔡英文代表民進黨連任？他表示，「大選結束後，我一直覺得蔡總統還是最適合人選，但是這一個月來他的領導表現，讓我打了一個問號。」

「我一直認為蔡總統應該是最合適的人、最無法取代的人，但這一個月的狀況，會讓很多人腦袋冒出問號，但這還不是句號。」羅文嘉說，在敗選後的黃金一個月的時間，蔡總統很多事情先後順序搞錯，該急的事情不先去做，不急的事情又搶著做，希望接下來重整之後，會是很清楚的句號。「相信民進黨內很多人都希望蔡出來連任，但我們希望他加油，把大家心中的疑問消除。」

羅文嘉指出，領導者在面臨這樣慘痛敗選，立刻該做的事情是「穩定人心」、「建立共識」、「統一戰線」。當一場戰爭結束要去撫慰戰士，接著要去建立為什麼這場戰爭失敗以及如何站起的共識，最後是要把屬於我的力量與外飄的力量聯合建立統一戰線。

他批評，民進黨現在做的都是拙劣的戰術操作，但戰略方向錯誤，什麼戰術都是假的，而且從選前戰略錯誤就發生。比如說台北市的戰略是什麼？我們都看不出來，支持者也看不懂。他強調，選舉中有任何不同意見競爭者，現在都應該去談，因為最後都有共同目標。「我覺得卓榮泰去做會比現在領導者做得好，他很樂觀不封閉，比較活在人間一點。」

卓榮泰強調，會努力把民進黨變驚嘆號，讓大家認為這個黨還可以繼續往上爬。至於是否支持蔡總統連任？他表示，黨有黨的機制，幾個月之後，我們勢必要決定總統立委的提名，唯有找出最強的人才能夠贏，是要全部黨員認為可以贏才有可能在大選中求生，任何黨員只要夠資格都可以參與競爭的權利。我會從各種跡象顯示民調數字，我們會去等待、尋找最強候選人出來代表民進黨。

(中時 )