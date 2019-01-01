新北歡樂耶誕城 參與人次破600萬

2019年01月01日 12:37 中時 葉德正

為期47天的「2018新北市歡樂耶誕城」將在1日結束，平均每日湧入數十萬人次觀賞體驗，尤以站前廣場幻彩星系的大型地景裝置藝術和市民廣場桑塔星系主燈秀、遊樂設施是必訪的主要景點，新北市觀光旅遊局統計，今年再度打破紀錄，創下逾600萬人次觀賞的紀錄。

觀旅局表示，去年11月中旬開幕的耶誕城，憑藉著創新與跨域合作，吸引許多海內外遊客參與，也獲得眾多外媒高關注度並拿下國內網路聲量第一名，締造傲人紀錄。其中的「巨星耶誕演唱會」活動，邀請到鄧紫棋、蔡依林擔任兩日壓軸卡司，首日就湧入20萬人，直逼跨年盛況。

今年活動以璀璨燈飾搭配藝術設計，加上多元精彩的系列活動，週週吸引踴躍人潮，更首度延伸燈區到府中商圈以及捷運環狀線，成功打造在IG上掀起風潮的「漫漫傘步」、「下一站，花現環狀線」與「浪漫琉璃城堡」等拍照裝置。

同時以「全台最大面積3D光雕秀」、「四大星橋」等絕美展區設置，獲得美國MATADOR Network選出「全球最光彩奪目的9顆聖誕樹」之一、紐西蘭先驅報(NZ Herald)「探索全球最佳耶誕市集」亞洲國家唯一入選的耶誕市集等榮耀。

「2018新北市歡樂耶誕城」所引起的巨大迴響，連「新北旅客粉絲團」也突破71萬人按讚，今日將成功圓滿落幕，而2019年主辦團隊也將繼續秉持創新、國際化的核心精神，持續打造最優質、最繽紛的歡樂耶誕城。

(中時 )