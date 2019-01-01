元旦收假日早點北返 高公局預估國5下午塞爆

2019年01月01日 12:39 中時 李宜秦

今（1）日為元旦連假最後一天，中午為止全台國道、省道都大致順暢，僅國5路段較為塞車，不過下午2點將開始實施高乘載管制，下午開始車流量就會增加，越晚恐怕會越塞，用路人最好抓緊時間早點北返。高公局預估，國5宜蘭到頭城路段從中午開始至下午4點最塞，屆時車速可能僅剩20公里，約等到晚上10點才會緩解。

高公局表示，今日下午2點到晚上9點，將於國5蘇澳至頭城的北上個入口匝道實施高乘載管制，未乘坐3人以上的車流會提早出現，宜蘭到頭城路段受影響明顯，今日早上每小時車速就不到40公里，目前坪林到頭城北上路段時速也低於20公里。中午過後國5車流逐漸湧現，車速可能將低於每小時20公里，約到下午4點才會稍微舒緩。

高公局提醒，今日有不少地雷路段，包括國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里路段，預估從下午3時塞到晚上8時，新竹系統至竹北從下午4時塞到晚上8時。國3北上關西至大溪下午5時塞到晚上7時，大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰，從下午4時塞到晚上8時。

航運部分則因天候問題，今日停駛8航次，包括基隆-馬祖航線停航2航次、富岡-綠島航線停航2航次、馬祖-馬尾小三通停航2航次、馬祖-黃岐小三通停航2航次，其餘航班皆正常開航。

另外，高鐵公司為紓解北返人潮，將於今日下午、晚間再加開2北上列車，分別是下午2點10分自左營站出發，下午4點35分抵達南港站；晚上7點22分自台南站出發，晚上9點35分抵達南港站。

旅客若要搭乘此2班列車，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後即可入座。

(中時 )