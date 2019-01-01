利用兒時玩具當主題 復興學子研究專題吸睛

2019年01月01日 12:40 中時 葉書宏

復興商工資料處理科三年級學生利用兒時的興趣「樂高」作為研究主題，作品在校內元旦展中相當吸睛，獲得專題組第三名殊榮。（葉書宏攝）

復興商工資料處理科5名三年級學生將兒時最愛「樂高」作為研究主題，透過經營模式、SWOT分析、網路問券等方式探討該公司的行銷、經營策略，作品在校內元旦中相當吸睛，不僅拿下「專題組」第三名佳績，更榮獲華夏科技大學獎助學金。

資料處理科三年級學生李玟儒、蔡卓珉、魏子傑、陳品瑜、余成恩從小就相當樂高玩具，該公司成立逾60年、曾面臨破產危機，但至今仍是大小朋友的最愛，她們想要了解該公司如何持續帶給民眾快樂。

李玟儒表示，透過資料蒐集、網路問券及SWOT分析等方式，了解該公司如何在新的時代挑戰中屹立不搖，她們發現該公司擁有廣大知名度、相當注重「品質」，每個積木的模子大約僅製造約3000個，儘管成本較高，卻可確保每一塊積木的品質，抓住消費者。

李玟儒提到，該公司也發展異業結盟、拓展電影產業，跨大消費者的年齡層，吸引更多消費者目光，但卻也面臨不少挑戰，如仿冒公司、低價劣質品等，再者，近年來電競產業、手機遊戲盛行，對於動手作的玩具也是一大衝擊。

復興商工校長王志誠表示，該校是培育國內美術人才的搖籃，每年都寫下無數不朽的傳奇故事，獲教育部頒全國藝術教育貢獻績優獎學校、新北市高職旗艦計畫最佳學校，持續鼓勵學生激發創意、創造不同的可能。

(中時 )