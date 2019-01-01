NBA》韋少大三元討回面子 雷霆僅1天就完成復仇

2019年01月01日 12:44 中時電子報 黃邱倫

雷霆昨天在客場103比105飲恨不敵獨行俠，雙方在今天進行「背靠背」之戰，雷霆在主場靠著韋斯布魯克的32分、11籃板、11助攻，本季第10次大三元，122比102輕鬆完成復仇戲碼。

Must be the shoes? Nope, it’s the guy wearing them.



32p/11r/11a/4s



VOTE HIM IN

// https://t.co/zRCS00RkF6 pic.twitter.com/nclds4rQSy — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年1月1日

韋斯布魯克昨日在達拉斯表現得就像是一條蟲，全場22投僅中4，投籃命中率不到兩成，而且三分球8次出手全部落空，今日回到主場瞬間變成一條龍，24投13中，火熱的手感，以及攻防兩端的出色表現，單月15場比賽有7次大三元，幾乎是兩場比賽就有1次大三元，如果不是經常腦充血的話，韋少可說是當今全聯盟最難守的球員。

.@russwest44 had the whole crew with him to wish @LesleyMcCaslin and @okcthunder Nation a Happy New Year.#ThunderUp pic.twitter.com/iOX0yfqhXG — FOX Sports Oklahoma (@FOXSportsOK) 2019年1月1日

雷霆打完上半場已領先達17分，勝負早早就提前底定，除了韋斯布魯克外，保羅喬治22分、4籃板、4抄截，葛蘭特16分，亞當斯12分、13籃板、4助攻，諾爾15分、5籃板，納德10分。

(中時電子報)