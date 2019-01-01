做愛1次等於慢跑30分鐘！名醫推薦「這姿勢」最燃脂

2019年01月01日 12:47 中時電子報 莊楚雯

每天規律的運動，久了總是讓人失去動力，對此，台灣肥胖防治衛教學會常務理事暨減重專科醫師劉伯恩表示，做愛也能達到「減重燃燒體內脂肪」。研究發現，做愛1次通常能燃燒約250大卡，相當1碗白飯熱量，需要慢跑30分鐘才能消耗。

華人健康網報導，性愛減重是一種有氧運動，幫助燒脂，男女有益。研究指出，1個人每周3次性生活的話，1年相當於時速10公里慢跑台北-苗栗要消耗的熱量。若搭配「刺激」性行為，當則可讓腎上腺素分泌更旺盛，加速脂肪燃燒。因此，做愛不僅促進血液循環，還對心臟有益。

劉伯恩指出，性愛減重有風險存在，特別是胖子，心臟負擔較重，還有血管硬化問題，以及年長者劇烈性交時，心跳從1分鐘70下暴增2倍，收縮壓由150攀升至250，恐有「馬上風」危險。

國外資料統計，「偷情」使人不易發胖，事前準備到事後遮掩，耗時又耗力，尤其是公眾場所偷情的人，雙重刺激下，腎上腺素飆高，瞬間消耗熱量高居一位。但被抓姦就完蛋了，請三思。

劉伯恩表示，做愛的姿勢與長度，也會影響燃脂效果。因為是全身性大肌肉運動，只要夠持久，體脂肪掉越快。此外，女性要想瘦身，就不能像死魚一樣不動。劉伯恩說道「女上男下」是女性消耗大量熱量姿勢，再藉由體位變化、前戲、親吻等動作，拉長時間，能消耗更多熱量。

(中時電子報)